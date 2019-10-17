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柯文哲專案報告大巨蛋容留人數 一度被議員考倒

2019-10-17 11:59攝影中心 記者林俊良／台北即時報導

大巨蛋周一通過都審，但外界對安全問題仍存很大疑慮。台北市議員徐巧芯上午在市長專案報告中質詢，對於大家關心的大巨蛋容留人數5萬9833人，她問柯文哲若大巨蛋未來開始營運，一年後發現容留人數不敷使用，要申請變更怎麼辦？向哪個單位申請？台上的柯文哲和都發局長黃景茂都無法給答案，雙雙被考倒。

台北市長柯文哲（右）上午在議會進行專案報告，對於大巨蛋的容留人數，他和都發局長黃...
台北市長柯文哲（右）上午在議會進行專案報告，對於大巨蛋的容留人數，他和都發局長黃景茂（左）都無法給答案，雙雙被考倒。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲（右）上午在議會進行專案報告，對於大巨蛋的容留人數，他和都發局長黃...
台北市長柯文哲（右）上午在議會進行專案報告，對於大巨蛋的容留人數，他和都發局長黃景茂（左）都無法給答案，雙雙被考倒。記者林俊良／攝影
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大巨蛋柯文哲徐巧芯
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