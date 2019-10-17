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南門中繼市場入厝湯圓發財金 排隊人龍超百米

2019-10-17 11:55聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

位於杭州南路二段55號的南門中繼市場今早起試營運，攤商分析今早人潮較原南門市場的平日要多，而攤商慶祝入厝，今早11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，不過排隊人潮從10點開始聚集，約11點時長度超過100公尺，從市場中心延伸到整個精品服飾區走廊。

搶到頭香的72歲王智仁表示，他從新聞得知南門中繼市場今天試營運還有發財金與名攤甜湯圓，一早就搭公車從景美趕來，約7點半抵達，因市場還沒開始排領湯圓，就先買菜、逛一逛熟悉環境；他發現中繼市場環境明亮、乾淨，空氣也好、走道又寬，二樓餐飲區店家服務態度都很好很熱心，整體感覺很不錯。

萬有全老闆田種禾表示，今天中繼市場人潮比原來平日的南門市場人潮要多，許多新面孔都是中正紀念堂附近、大安區的住戶，還有里長帶著鄰長來熟悉環境，看得出市府有用心；不少老主顧今天也不約而同前來買金華火腿，讓他很開心。

不過，也有攤商認為今天上午人潮雖較過去搬遷前的平日多，但不少人都是逛逛居多，了解價格或熟悉動線，買氣尚可。

攤商金小姐則表示，原南門大樓自從公務機關搬遷後，就少了上班、洽公人潮，如今再遠離捷運，很擔心未來人潮減少，希望接下來市府能協助多加宣傳來增加人潮。

南門中繼市場今早起試營運，萬有全老闆田種禾表示，今天中繼市場人潮比原來平日的南門...
南門中繼市場今早起試營運，萬有全老闆田種禾表示，今天中繼市場人潮比原來平日的南門市場人潮要多，還有里長帶著鄰長來熟悉環境，看得出市府有用心。記者翁浩然／攝影
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南門中繼市場今早起試營運，11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，...
南門中繼市場今早起試營運，11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，不過排隊人潮從10點開始聚集，人龍超過100公尺。記者翁浩然／攝影
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南門中繼市場今早起試營運，11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，...
南門中繼市場今早起試營運，11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，不過排隊人潮從10點開始聚集，人龍超過100公尺。記者翁浩然／攝影
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南門中繼市場今早起試營運，11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，...
南門中繼市場今早起試營運，11點半起發送500份入厝湯圓、開市大吉發財金給民眾，不過排隊人潮從10點開始聚集，人龍超過100公尺，搶到頭香的是72歲王智仁。記者翁浩然／攝影
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