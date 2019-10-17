上個月才捐一輛巴士！素味平生的阿公 每月2千資助10名監護童

2019-10-17 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



83歲的曾大原今年9月捐出復康巴士後，最近又認養10名在育幼院或兒童之家的孩子，每月資助2千元零用金，外加過年紅包，每年共26萬元，直到監護童長大成人，曾大原說，會一直認養下去，就算他離開了也會由太太和小孩繼承遺志持續認捐。

出身彰化縣永靖鄉的曾大原，童年生活貧苦，小學沒讀完就去幫忙餵豬、養牛，16歲獨自北上奮鬥，踩過三輪車也在台北市太平市場邊角賣菜，夜裡用「用冬瓜當枕頭」睡覺，一人獨自奮發向上。

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曾大原說，小時候營養不良瘦巴巴，養牛根本牽不動，怕牛跑就又把牛繩綁在身上，隨著牛吃草他也跟著走，直到北上工作後事業稍微有成，30年前開始寄錢到花蓮家扶中心幫助孤兒，也捐助中華育幼機構兒童關懷協會3年。

曾大原說，今年初騎車運動差點昏厥，幸好119及時派員救護，從此對人生有新的體悟，決定在有生之年做公益，而孩子是未來的希望，再怎麼苦也不能苦孩子，除了捐復康巴士、救護車外，也會持續資助育幼院孩子。

新北社會局兒童少年福利科長劉倩如說，提出10名委由兒少育幼機構安置照顧的兒少名單，這些都是沒有其他親屬資源，長大必須靠自己獨立生活，名單也都讓曾大原了解並進行說明。