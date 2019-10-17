大巨蛋容留人數需再增加怎麼辦？柯文哲被議員考倒

2019-10-17 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



大巨蛋周一通過都審，但外界對安全問題仍存很大疑慮。台北市議員徐巧芯上午在市長專案報告中質詢，對於大家關心的大巨蛋容留人數5萬9833人，她問柯文哲若大巨蛋未來開始營運，一年後發現容留人數不敷使用，要申請變更怎麼辦？向哪個單位申請？台上的柯文哲和都發局黃景茂都無法給答案，雙雙被考倒。

黃景茂聽到質詢時說，人數應該是環保局，要做環差估評，徐巧芯說，是嗎？要講清楚，爭點有三種數字，還包括台建中心的，涉及不同局處，如果營運後發現商場、辦公室需要超過5萬9833人的容留人數，想申請變更怎麼辦？黃景茂說，「這個我們研究一下」，這一個是環差，一個是消防引進的人數。

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徐巧芯追問柯文哲，「市長知道答案嗎？」 柯文哲說，「妳問了一個很重點的題目，回去研究再跟你回答。」 徐巧芯說，這不用研究，不是消防局嗎？徐再說了一次她的問題，她說，她的意思是，未來要申請更多人進來， 除了消防局，還有沒有需要向其他單位申請變更？ 柯文哲還是無法給答案，柯說，「我們回去研究，這要事先講好」。