新北觀旅局抽獎免費招待出遊 留言錯誤恐失資格
2019-10-17 11:12
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
留言就有機會免費出團體驗或獲得獨家好禮。新北市觀光旅遊局吉祥物小客大放送，要帶36名遊客免費出團遊青春山海線，另贈送20份限量禮品，即日起到24日凌晨0時前，到新北旅客粉絲頁留言「小客帶我出去玩！」就有機會被抽中，目前已有約800人報名，不過一開始就有人留言錯誤，後續一堆人複製貼上，恐喪失抽獎資格。
觀旅局表示，小客招待的半日遊會帶遊客到鮮物本舖產地小旅行，包括環境導覽、九孔餵食體驗、赤燒九孔、澳底美味海鮮餐。只要成為粉絲頁成員、留言並分享，再填寫抽獎表單就可獲得抽獎機會。
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不過一開始就有部分民眾留言和規定不符，歪樓變成「小客帶我去遊山玩水！」，而非規定的「小客帶我出去玩！」，是否符合抽獎資格，須由觀旅局確認。
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