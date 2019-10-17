南門中繼市場今試營運人潮多 民眾盼二樓動線設計改善

2019-10-17 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市位於羅斯福路的南門市場大樓即將於年底拆除改建，攤商歷經10天暫停營業搬遷到位於杭州南路二段55號的南門中繼市場，今天早上7點開始試營運，人潮也在10點過後逐漸湧現，不少民眾等候多時，特地走路或搭接駁車來看老市場攤商在中繼的樣貌；不過，有民眾也指出，動線還不太習慣，二樓餐飲區還得繞到停車場再進入室內有點不便，「萬一下雨天很麻煩」。

今早首班接駁車於早上8點從原南門市場的捷運中正紀念堂站2號出口發車，約7分鐘抵達中繼市場，共有3輛小型巴士接力往返，每10分鐘發一班車；約10點後，接駁車幾乎每班滿載，但也有人因為班距與行車時間較長，決定從原市場步行到中繼市場。

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市場攤商慶祝今天入厝與重新開市，還準備發財金發給民眾，市場名攤合興糕糰店也準備明星商品「圓滿入厝甜湯圓」分享給民眾，也讓上午市場人潮增加不少。

市民王先生表示，看新聞得知南門中繼市場今天試營運，等了10天很不習慣，今天特別來看看新環境，雖然環境很新，光線也算明亮，但動線還要花點時間習慣一下，例如怎麼上2樓標示就不夠清楚；不過，很高興看到老攤名店都健在。