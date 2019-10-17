委員表達大巨蛋疑義 柯市府堅持決議生效、里長遭架離

2019-10-17 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



大巨蛋紛擾不斷，在10月14日的台北市都市設計審議會闖關成功，遠雄同意退縮部分空間，卻不用再做一次電腦模擬，加上北市府、遠雄說不出該退縮多少空間惹議；今天上午例行性都審會，北市都發局宣讀上次會議記錄，有委員表達大巨蛋案的審議疑義，但都發局堅持，決議在當下已生效，讓在地里長不滿，數度抗議程序不公，最後遭多位警察架離會場，場面火爆。

遠雄之前提出大巨蛋防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，北市府於10月14日都審會拋方案，建議部分一樓做為半戶外空間，遠雄同意採納，儘管現場市議員、新仁里長吳建德認為，應再試跑一次模擬，部分委員也動搖，但都審主席、台北市都發局長黃景茂強勢主導下，執意「這是委員共識」裁示修正通過。

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今天上午例行性都審會，都發局宣讀10月14日的都審會議記錄，但都審委員之一的許晉誌提出疑義，台北市都發局都市設計科長林芝羽隨即表示，當天主席口頭宣布、複誦後，決議已當場生效，今天是讓委員知道決議，沒有要重新審議。

不過，同樣受邀今天都審會的新仁里長吳建德立即質疑，當天審議亂哄哄，根本沒尊重委員發言，市長柯文哲稱交給專業，既然委員有表達意見，為何不予採納？難道有委員為了2000元車馬費，要替大巨蛋背書20年？

時代力量市議員林亮君辦公室代表也到場詢問，都審到底是共識決還多數決？但今天都審會主席、台北市都發局副局長王玉芬堅持，上次大巨蛋的都審會，在一個清楚宣讀狀況下，主席也問大家有無意見，今天只是文字來做決議確認，沒要實質討論。