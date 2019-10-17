南門中繼市場今試營運 攤商：噪音大、滴水、排水不通

2019-10-17 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市南門中繼市場今天開始試營運，市場內257攤位近日加緊準備相關事宜，卻在試營運前後發現不少問題，包含一樓部分攤位天花板會滴水、二樓加工處理區有排水孔積水3小時未退，較嚴重的是二樓空調系統通風管噪音過大，讓餐飲區與加工區工作者耳朵受不了，有攤商還因此萌生退意。對此，市場處則表示，這些問題會於11月13日正式開幕前設法解決。

台北市南門中繼市場今天開始試營運，市場內257攤位近日加緊準備相關事宜，卻在試營運前後發現不少問題。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

一樓王姓攤商指出，近日依照新櫃位設置時發現，天花板有2、3處會不斷滴水，疑似先前消防管線鑽孔時鑽錯未補，如今櫃台都固定了，卻怕不時有滴水出現，不敢放商品，也怕客人被滴到。

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二樓加工處理區工作者表示，最近開始準備商品，同時清洗地板時發現，多處地板排水孔很塞，一灘積水過了3小時還沒退去，不知是管線不通還是傾斜角度沒設計好；此外，通風管發出的「轟隆」噪音令耳朵難受，長期在此工作恐傷聽力。

二樓餐飲區詹姓攤商則說，他抽油煙機都還沒開，通風管噪音就很吵了，最近連3天整理櫃位，如今耳朵已有耳鳴的情況，妻子嘗試陪他在攤位作業，不到3小時就感到頭暈，若市府無法解決噪音問題，會考慮不做先休息。

合興糕糰店二代任喬茂也在餐飲區開店，他也表示，通風管噪音大到真的會讓人耳背，在此講話都要用平常2、3倍音量才能聽清楚，他也怕客人因此不想停留在二樓用餐，希望市府能有吸音抗噪等改善措施。