社宅青創戶回饋計畫效果差 北市以後不再設
2019-10-17 07:13
聯合報 記者邱瓊玉
／即時報導
為了改變民眾對於社會住宅的刻板印象，台北市長柯文哲上任後，大力推動「青年創新回饋計畫」，開放青年提案申請入住社宅，不過市議員王鴻薇質疑，很多住戶、民眾根本就沒有聽過該計畫，也沒有參與過，更沒覺得社區被活化，質疑市府成效不彰，要求檢討。
對此，北市府都發局長黃景茂表示，青創戶確實比較特殊，目前考慮將部分青創戶培養成種子，做經驗傳承，未來也不會再規畫所謂的「青創戶」。
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北市府總計在健康、興隆、青年、東明等四處公宅推「青年創新回饋計畫」，只要是20至46歲青年都可以個人或團體，提出對活化社區有益的計畫書，通過審查後，就能免抽籤入住公宅。
不過王鴻薇表示，青創回饋計畫，是為了要活化社區，但日前曾針對健康和興隆D2青創戶，進行問卷調查，總計100人，結果發現有八成六民眾沒參加過青創活動計劃，許多民眾也在訪問時質疑沒有感覺社區真的有活化，痛批該計畫顯然成效不彰。
王鴻薇質疑，青創戶目前粗略可以分為課程講座、社區環境維護、網路社群連繫，都是不同方向的服務，但是評審方式相當制式，不同的服務方式卻沒有不同評量，管理方式顯然有問題，要求市府檢討。
對此，黃景茂表示，目前有4處公宅設有「青創戶」，確實是比較特殊的案例，目前規畫轉型。都發局也表示，都有委託輔導團隊，定期檢討，若成績不佳者，會用輔導的方式，完成原本設定的計畫。黃景茂說，會從中培養一些好的青創戶做為種子，把活化社區的經驗傳到下一個新的社會住宅，以後可能不會再有所謂的青創戶。
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