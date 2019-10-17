車闖新北河濱公園 車牌辨識抓違規

2019-10-17 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



新北市禁止汽機車進入河濱公園及自行車道，與警方合作並搭配科技執法嚴格取締。 圖／新北市高管處提供 分享 facebook

許多民眾違規騎乘汽機車進入新北市的河濱公園及自行車道，警方抓不勝抓，水利局在違規最嚴重的蘆洲蘆堤1號橋及五華陸橋試辦違規車牌辨識系統，透過逾900支監視器，違規車輛只要上橋，就會被自動錄影並記錄時間、地點後舉發，實施3個月已舉發超過70件。

新北市河濱公園幅員廣大，擁有各種多元休憩設施，卻有許多民眾貪圖一時方便，未經申請就把汽、機車駛入園區，市府在2013年公布河濱公園全區為「道路交通管理處罰條例」適用範圍，並在各出入通道設立警示牌面，除了領有通行證的公務車及緊急救難的消防救護車外，嚴禁民眾騎乘汽機車進入園內或自行車道。

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因違規車輛闖入情況層出不窮，高灘地工程管理處也在入口處設置活動式車阻及委外保全人員加強巡邏，一發現違規車即刻取締，並函請警察單位開單，今年已函送235件、取締違規車數超過1100輛。

但是違規情形抓不勝抓，高管處轉以科技執法，今年7月17日開始在違規機車及通行人數最多的蘆洲蘆堤1號橋，以及五華陸橋試辦違規車牌辨識系統，設置274支監視器，配合警察單位，共計逾900支監視器，違規民眾只要騎機車上橋，將被監視器自動錄影後，做為舉發依據，已舉發超過70件。