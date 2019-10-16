社宅青創戶嘸人知 北市不再設

2019-10-16 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



北市南港區的東明社宅，徵件35戶「青年創新回饋計畫」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為改變民眾對於社會住宅的刻板印象，台北市長柯文哲上任後，大力推動「青年創新回饋計畫」，開放青年提案申請入住社宅，不過市議員王鴻薇質疑，很多住戶、民眾根本就沒有聽過該計畫，也沒有參與過，更沒覺得社區被活化，質疑市府成效不彰，要求檢討。

對此，北市府都發局長黃景茂表示，青創戶確實較特殊，目前考慮將部分青創戶培養成種子，做經驗傳承，未來也不會再規畫所謂的「青創戶」。

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北市府總計在健康、興隆、青年、東明等四處社宅推「青年創新回饋計畫」，只要是20至46歲青年都可以個人或團體，提出對活化社區有益的計畫書，通過審查後，免抽籤入住社宅。

不過市議員王鴻薇表示，青創回饋計畫，是為了要活化社區，但是日前自己曾針對健康和興隆D2青創戶，進行問卷調查，結果發現有八成六民眾沒參加過青創活動計畫，許多民眾也在訪問時質疑沒有感覺社區真的有活化，痛批該計畫顯然成效不彰。

王鴻薇質疑，青創戶目前粗略可分為課程講座、社區環境維護、網路社群聯繫等三大類，都是不同方向的服務，但是評審方式相當制式，管理方式顯然有問題，要求市府檢討。

對此，黃景茂表示，青創戶確實是較特殊的案例，若成績不佳者，會用輔導的方式，完成原本設定的計畫，且目前已在規畫轉型，培養一些好的青創戶做為種子，把活化社區的經驗傳到新的社會住宅，以後可能不會再有所謂的青創戶。