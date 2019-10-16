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大巨蛋爭議未採納都審委員意見 北市：詢問多次

2019-10-16 21:32中央社 台北16日電

大巨蛋案通過都審會防災避難模擬引熱議。民進黨北市議員簡舒培今天接受廣播專訪時說，當天有委員持不同意見，但主席卻不採納，質疑北市府根本強硬讓大巨蛋過關。

台北市都市發展局長、都審會主席黃景茂接受電訪時表示，都審會有1、2名委員提出不同意見，希望應先提供戶外避難退縮空間的相關數據，經遠雄公司代表說明後，他再次詢問委員意見，皆未表達看法，應該是議員誤會。

台北市都市設計審議委員會14日討論大巨蛋案，擔任主席的黃景茂會後宣布修正通過，意味大巨蛋離全面復工又前進一步，引發議員、外界質疑。

簡舒培今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時提到，都審會當天她在場，當時就提出質疑並要求應該執行電腦模擬，且發現有2、3名委員持不同意見，卻被主席黃景茂強硬通過。

簡舒培說，新一屆都審委員在今年7月重聘，但先前委員會就要求大巨蛋防災避難電腦模擬需執行6種內建參數，但最差、最佳模擬狀況根本還沒通過，14日都審會也沒有討論最差模擬狀況。

簡舒培表示，14日都審會有2、3名委員提出不同看法，但黃景茂聽完委員意見，就提及要採共識決，直接讓大巨蛋案通過都審，她認為根本是凌壓委員意見，黃景茂根本不在乎都審會委員意見。

對此，黃景茂說，都審會是採多數決，他當時確實有多次詢問在場委員意見，也有1、2名委員提出不同看法，但都審會討論到最後決議時，也再次詢問現場委員看法，委員聽完遠雄代表解釋後，就無相關意見，絕對沒有強行過關或不採納委員意見狀況。

大巨蛋北市民進黨
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