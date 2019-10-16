跟進停車收費是烏龍？好市多汐止店：廠商私張貼公告

2019-10-16 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



美國知名賣場好市多停車場爭議不斷，在本月初好市多中和店實施停車收費、消費折抵停車費的規定後，許多民眾大讚停車變容易，並期盼全台好市多都能跟進。好市多汐止店近日也貼出公告表示，自11月20日起實施購物消費折抵停車費新制，但好市多汐止店公關澄清，雖然有收費計畫，但收收費時間和金額還未確定，公告為廠商未協商討論私自張貼。

有民眾昨在臉書「汐止集團」表示，好市多近日貼出公告，從11月20日起開始實施「購物消費折抵停車費」制度，若消費滿500元，每日最高折抵3小時停車費，未滿30分鐘免費停車，但超過30分鐘，每小時收費80元。

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民眾表示，看到許多民眾停進好市多停車格後，就直接走出好市多，除了把好市多當免費停車場外，也忽視好市多會員停車權利，對於好市多汐止店跟進實施停車收費，覺得「太棒了！」

但好市多汐止店公關蔡姓發言人表示，的確有實施停車收費制的計畫，但實際收費時間和費用並沒有確定，民眾所看到的公告，是負責規畫停車場收費的廠商，在還未與好市多汐止店協商、通知前就張貼，目前已通知廠商撤下公告。

另外有不少民眾表示，過去好市多汐止店外常見車輛大排長龍等著駛進停車場，導致周邊交通壅塞，甚至影響大同路東向車道要右轉新台五路的車流，實施收費制後會減少排隊等著停車的車輛，減緩周遭交通。