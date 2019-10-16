民眾黨拉前都審委員王价巨為大巨蛋背書 遭否認

2019-10-16 19:22 中央社 台北16日電



大巨蛋紛擾不斷，日前於台北市都市設計審議會闖關成功。聯合報系記者張世杰／攝影 分享 facebook 大巨蛋案通過都審會防災避難，台灣民眾黨臉書提及大巨蛋案都審會有詢問前委員王价巨意見，但王价巨今天受訪時說，根本沒接到任何諮詢，覺得莫名其妙。

台北市都市設計委員會14日審議大巨蛋案，擔任主席的都市發展局長黃景茂會後宣布修正通過，意味大巨蛋離全面復工又前進一步，引發議員、外界質疑。

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台灣民眾黨在臉書（Facebook）貼文指出，市府決議也徵詢前委員吳杰穎、王价巨的意見。

但王价巨接受電話訪問時說，他卸任都審委員會後，沒有接過任何諮詢，不知道為何被提到，覺得很莫名其妙；而且市政府沒有要他提相關意見，這幾次都審會議也沒參與，也沒有特別去了解委員會審議內容，是因接到友人告知此訊息，他看完後也覺得很錯愕。

民眾黨秘書長張哲揚受訪表示，該篇貼文為民眾黨臉書小編參考台北市都發局新聞稿所寫。但台北市都發局的新聞稿指出，「前委員王价巨很早就表達他人在國外不方便出席，因此會議時間以前委員吳杰穎時間為主」，並未提到曾徵詢王价巨意見。

台灣民眾黨隨後在臉書發布澄清啟事，指小編對內文理解有誤，原文已修正，未來會加強內控，對王价巨造成困擾，感到相當抱歉。