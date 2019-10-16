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「子溝工法」整治 汐止智慧溪終擺脫惡臭

2019-10-16 19:39觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止智慧溪下游飄出惡臭問題，市府水利局進行整治，以「子溝工法」施作，兩旁還有草皮...
汐止智慧溪下游飄出惡臭問題，市府水利局進行整治，以「子溝工法」施作，兩旁還有草皮綠化，市議員廖先翔到現場關心。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止智慧溪下游長期來淤積、飄出惡臭問題，沿岸住戶抱怨連連，所以，市府水利局也進行整治，汐止第一條以「子溝工法」施作，兩旁還有草皮綠化，現在完工了，今(16)日市議員廖先翔到現場關心，了解成效。

市議員廖先翔表示，智慧溪流進我們汐止很重要的核心地區，過了國民運動中心的箱涵就變成是一個露天的狀態，那過去因為接管並不是完全接好了，包括上游有一些污水也都會流下來，所以，整體的環境、味道都不是很好，那之前里長就有反應希望能夠改善，所以，趁著侯市長來地方行動治理的時候，當天就馬上帶著水利局長來看我們的智慧溪。

廖先翔指出，水利局提出施作子溝的方式，讓溪水的流速加快，在污水流下來時可以趕快排掉，同時兩旁植草皮綠美化的生態，讓環境更好，雖然，目前來看溪道的寬度是有減少的，但實際上並沒有從外面運一些土壤進來或是出去，那其實只是在溪道裡做一些整理，整體通洪量是一樣的，大家也不用擔心。

大同里長黃翠華表示，智慧溪一直以來是會發出惡臭及環境髒亂點，水面上都飄滿了垃圾，那我上任以來也一直和廖先翔議員爭取智慧溪整治，現在整治好了，住戶們很開心，不再有惡臭，生活品質都變好。

汐止污水綠美化
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