在地企業贈加菜金 淡水共餐好豐盛

2019-10-16 19:40 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區中和里舉辦共餐活動，紅樹林有有線電視致贈加菜金2萬元，也帶來關懷長者健康專案，讓長者隨時掌握健康。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區中和里今(16)日舉辦共餐活動，在地企業的紅樹林有有線電視致贈加菜金2萬元，為長者增添菜色，另外紅樹林有有線電視也帶來關懷長者健康專案，利用網路科技發達，讓長者隨時掌握健康，也讓這一場共餐活動相當豐富。

新北市政府推行長者共餐，從升格後就開始鼓勵六十歲以上的長者，能夠多多走出戶外，大家一同共用午餐，淡水區中和里，每隔一星期的星期三舉辦共餐活動，因此在地企業紅樹林有數位有線電視，今天更與里長一同舉辦共餐活動

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現場活動一開始里長更親自，帶著現場的長者一起跳健康操，每一位長者都跳得非常賣力。

紅樹林有線電視經理陳文斌表示，為了要在歲末期間回饋鄉里，與里長舉辦共餐，特別讓長者吃得相豐盛。

中和里雖然位置較偏遠靠近三芝，但在地企業深入地方，對於關心這裡的居民，卻沒有因此而減少，更針對低收入戶可以免費收視數位化的有線電視，此外今天紅樹林有線電視不只是加持共餐活動，關懷長者健康專案，利用網路科技發達，讓長者健康隨時掌握，也讓這一場共餐活動相當豐富。