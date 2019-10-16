雙溪危險擋土牆重建 水溝加蓋不打滑

2019-10-16 19:40 觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導



雙溪區雙澳公路邊坡擋土牆被掏空，經市議員林裔綺爭取重建，也利用水溝加蓋增加路面空間，也保障行車安全。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 雙溪區雙澳公路2K處的三港里路段，因側溝毀損嚴重，積水淹至路面，帶來行車安全的疑慮，經市議員林裔綺邀集相關單位會勘，並發現邊坡擋土牆被掏空，一併列入施工項目，目前工程已完工，也利用水溝加蓋增加路面空間，也保障行車安全。

雙溪區三港里位在雙溪與貢寮交界，平時相當多車輛行駛雙澳公路經過，然而過去經常有路面積水問題，導致車輛容易打滑出事。

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新北市議員林裔綺表示，因為道路旁的側溝年久失修，過路函管又太狹窄，導致雨水宣洩不良，在今年會勘過後，施作工程包括擋土牆重建、側溝加蓋，及馬路柏油重鋪，工程在這個月完工了，外觀煥然一新，希望帶給民眾更優良的用路品質。

三港里長葉俊郎表示，非常感謝議員及市府幫忙進速完成工程，雙澳公路連結兩地產業，各式車輛都會行經，希望往來的用路人在雨天仍要小心駕駛，行經社區時也請留意里民的出入，讓彼此都能享有安全的交通。