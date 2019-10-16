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親子同樂 三重同安公園共融遊具啟用

2019-10-16 19:41觀天下 記者羅綸宏／三重報導

新北市三重區同安公園，在新北市議員李倩萍爭取下，成為新北市第10座完成的共融性遊...
新北市三重區同安公園，在新北市議員李倩萍爭取下，成為新北市第10座完成的共融性遊具公園，也成為親子同樂的新選擇。 圖／全聯有線電視提供
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新北市三重區文化南路與福德南路路口的同安公園，在新北市議員李倩萍爭取下，市府把它納入「公園特色共融全齡化計畫」中，歷經半年施工，成為新北市第10座完成的共融性遊具公園，也成為親子同樂的新選擇。

新北市副市長吳明機表示，我們今年4月成立「公園特色共融全齡化計畫」，希望2年內全新北有41座共融性遊具公園能被打造完成，今天同安公園是第10座。

同安公園過去為違建林立之地，市府在105年大刀闊斧拆除違建，並廣納民意，把公園的罐頭式遊具，改為老少咸宜的共融性遊具。看到周遭環境及公園的轉變，讓市議員李倩萍和三重區福利里長劉佩華都相當欣慰。

新北市議員李倩萍指出，過去這邊有鐵皮屋、豆干厝，是三重藏汙納垢的地方，後來工務局整頓完後公園變得空蕩蕩，只剩少許的罐頭遊具，於是我就和里長討論，並爭取經費設置共融性遊具。

三重區福利里里長劉佩華說，還好有李倩萍議員大力爭取，公園遊具改造後相當受歡迎，現在每天下課時間一到，這裡就人山人海。

三重區長劉來通表示，同安公園共融遊戲場周圍有樹木圍繞，宛如一座小型森林遊樂場。除此之外，一旁也有廣大的

草皮，非常適合親子遊憩、野餐，歡迎市民多加利用，享受親子甜蜜時光。

親子違建
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