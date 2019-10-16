彩繪牆變資收分類圖 新店吉祥里有巧思

2019-10-16 19:41 觀天下 記者張芳琪／新店報導



新店區吉祥里長林永輝靈機一動將八大類資收物彩繪矮牆，里民更清楚了解要怎麼分類，不但美化環境，還非常實用。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 新店區吉祥里活動中心人行道的矮牆上，里長林永輝靈機一動將八大類資收物彩繪矮牆，里民更清楚了解要怎麼分類，不但美化環境，還非常實用，讓環保概念可以深植每一位里民的心中。

里長林永輝表示，牆上分別有八大類資收物，一目瞭然，為的就是讓里民來做資源回收時，可以更清楚如何分類，同時鼓勵大家一起做環保、愛地球。

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家電類、塑膠類、玻璃類八大類資收物，一一被彩繪出來，位於新店區吉祥里活動中心旁，人行道旁矮牆上，清楚的看見許多可以資源回收的物品圖案。

里長林永輝表示，因為每周一，里內都會進行資收工作，里民都會在這邊排隊，因此靈機一動，就把各類回收物畫出來，讓里民可以更清楚了解要怎麼分類。

這面彩繪矮牆就在吉祥里出入的主要道路上，路過都能清楚看到，而自從彩繪之後，里民反應熱烈，里長林永輝也說這樣一來，不但可以美化環境，還非常實用，讓環保概念可以深植每一位里民的心中。

不同於其他的彩繪牆，這面環保彩繪牆相當具有實用性，塑膠類可以看到有寶特瓶、塑膠湯匙等等，還有廢燈泡、廢電池等等，一目瞭然。具體的傳達資源回收時要做好各種分類，就像里長林永輝說的，透過這面彩繪牆更時時刻刻提醒大家，要重視環保，一起來愛地球。