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著名泰山大拜拜登場 連3天活動吸引信徒前往參拜

2019-10-16 17:49聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

俗稱「泰山大拜拜」的泰山顯應祖師祈福遶境活動，昨起連續3天熱鬧登場，今天農曆9月18日是顯應祖師聖誕，新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾額，感謝顯應祖師恩澤，與寺廟對地方的付出。

市定古蹟頂泰山巖建於清乾隆19年（西元1754年），是泰山地區最古老的廟宇，也是顯應祖師在台的開基首巖，迄今已有266年歷史，各奉祀顯應祖師的廟宇多由頂泰山巖分香。

而下泰山巖又名下廟、顯應祖師泰山巖，廟中奉祀的顯應祖師是在清光緒年間，由頂泰山巖分靈而來。每年顯應祖師聖誕所舉辦的遶境慶典活動，除了有常見的北管、大型神將外，其中「花獅」更是不可或缺的民俗藝陣，過去泰山地區就有許多知名的花獅團，是在地珍貴的歷史文化資產。

傳聞顯應祖師生前略懂醫術，因此過去有信眾向頂泰山巖祖師爺祈求藥籤，並刨取神像金尊底部的木屑做為藥引而痊癒，讓民眾津津樂道，雖然現在已不讓信眾刨取神尊，但只要誠心祈求仍可保佑身體健康。

侯友宜表示，泰山區的頂泰山巖及下泰山巖，是泰山區重要的傳統信仰文化，每年的泰山大拜拜更是當地最具特色的節慶盛事。為感謝寺廟平時積極推動公益慈善，並將祖師爺的福氣與慈愛散播給市民，因此分別致贈「顯化應天」及。「普惠庶民」匾額。

在下泰山巖參拜結束後，侯友宜也分送「鹹光餅」給現場參拜民眾，相傳顯應祖師生前十分嚴謹，孩童都十分懼怕，因此每當家中孩童調皮搗蛋時，父母親都會去祈求「鹹光餅」給孩子吃，盼祈求孩子乖巧平安。

民政局長柯慶忠表示，新北市主祀顯應祖師宮廟有9間，因泰山地勢西南高稱頂泰山，東北低稱下泰山，因此2座廟就以所在位置區分為頂泰山巖與下泰山巖。今年頂泰山巖除了傳統科儀及祝壽法會外，還有平安麵、鹹光餅；而下泰山巖則在今天準備平安麵線及限量祖師爺小神衣，與參拜民眾結緣。

下泰山巖參拜結束後，新北市長侯友宜也分送「鹹光餅」給現場參拜民眾。記者胡瑞玲／攝...
下泰山巖參拜結束後，新北市長侯友宜也分送「鹹光餅」給現場參拜民眾。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾...
新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾額。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾...
新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾額。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾...
新北市長侯友宜分別前往頂泰山巖與下泰山巖參拜，並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾額。記者胡瑞玲／攝影
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市定古蹟頂泰山巖是泰山地區最古老的廟宇，迄今已有266年歷史。記者胡瑞玲／攝影
市定古蹟頂泰山巖是泰山地區最古老的廟宇，迄今已有266年歷史。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜遶境
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