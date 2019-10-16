全台首個入選 新北市成功申請加入MIT REAP
2019-10-16 17:47
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
新北市今年成功申請加入美國麻省理工學院區域創業加速計畫（MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program，簡稱MIT REAP），成為全台第一個成功入選之城市。今年10月新北市將組團率隊前往美國波士頓參與MIT REAP研討會。
新北市長侯友宜表示，新北市政府與研究單位、企業、新創等單位組成MIT REAP團隊，包括財團法人工業技術研究院、遠東集團的遠傳電信、亞東紀念醫院，及大瓏企業、先鋒材料及歐簿客科技等。由新北市副市長吳明機擔任團長，未來將參與為期2年的創業加速計畫，協助新北市的創新創業具體實驗與執行策略。
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這次入選城市有奈及利亞阿布賈、日本福岡市、沙烏地阿拉伯哈伊勒等。
今年10月工作坊，由MIT教授群提供研討會與案例研究，讓參與團隊探討區域創新的構成要素、評估標準等，以及建立創新創業能力的相關政策。參與團隊更可針對自身面臨的挑戰，即時獲得MIT專業導師團隊和其他地區團隊的反饋意見。
新北市府表示，新北市將透過MIT REAP平台，與國際新創鏈結，分享與探討區域創新要素和提升創新創業能力相關政策，促進區域間共享的學習經驗，具體擬訂出新北市特色且具國際競爭力之創新加速計畫。
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