大巨蛋放水「刀叉吃人肉」？台聯批柯文哲吃得津津有味

2019-10-16 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



大巨蛋前天都審過關，台聯黨成員下午在台北市政府前抗議，批評柯文哲護航、集體放水，台聯黨文宣部主任潘厚勳說，柯文哲過去批財團刀叉吃人肉，現在自己也吃得津津有味，潘與一起來抗議的台灣民族黨主席楊智淵，把柯文哲寫的書「改變成真」撕碎，以示抗議，並揚言如果大巨蛋未取得建照動工，將發動罷免柯文哲。

潘厚勳下午與台聯黨社運部主任歐陽瑞蓮、動員組長黃錦庭、組織部主任周倪安等人，前往北市府前抗議，不滿大巨蛋都審過關是搞黑箱，政商利益交換。要求北市府派員出來收下抗議書，潘厚勳質疑，台北市政府是否和遠雄利益掛鈎，未來趙藤雄會不會成為民眾黨的大金主，否則為何會讓大巨蛋通過，還追問接抗議書的北市都發局副局長世譽是否有加入民眾黨，羅說他沒有參加 。

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歐陽瑞蓮認為柯文哲放水，枉顧民眾生命，要求柯文哲下台，都審通過是柯文哲一人贊成嗎？有多少委員同意， 為何當天只有主席、都發局長黃景茂一人同意，連里長都反對，要求監察院調查。

台北市都發局副局長羅世譽指出，大巨蛋都審都公開透明，有現場直播，經過現場委員同意通過，委員的名字也都在網路上查得到。