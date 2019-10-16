新北規畫怪獸公園 哥吉拉張牙紅嘴造型引來在地反彈

2019-10-16 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北工務局預計在鶯歌區的鳳鳴公兒二公園，打造恐龍造型的特色公園。圖／新北工務局提供 分享 facebook 新北工務局預計在鶯歌區的鳳鳴公兒二公園，打造恐龍造型的特色公園，新北市議員洪佳君今在議會表示，當地民眾認為，打開門見到黑背紅嘴宛如「哥吉拉」的恐龍，雖然很有創意，但也造成民眾恐慌。工務局長朱惕之說，公園是共享空間，會繼續跟民眾討論。

洪佳君表示，哥吉拉造型的恐龍就在兩排住戶的正中間，公部門很有創意，但里長反應兩側居民非常反對，對於偶爾來的民眾很有吸引力，但是旁邊的住戶，每天開門見到大恐龍，作何感想。

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朱惕之說，當地里長、鄰里長都很希望把公園做得獨一無二，因此規畫成怪獸公園，這與里長、還我特色公園行動聯盟的媽媽們以及附近住戶討論很多次，有人贊成、有人反對，後來想做成可愛版，也是有同樣的反應。

工務局指出，該公園原有恐龍造型的溜滑梯，還有恐龍意象的造型，恐龍塔底下則有多項遊具，且恐龍正面朝向台電輸電塔並無住戶，對於當地方風水有正向意義。

工務局日前與民眾進行會議討論時，修改方向包括恐龍造型、顏色，調整恐龍爪子大小與方向，恐龍頭部大小也會調整，另外也思考讓恐龍嘴、爪子咬住物品，而兩側也種植高度較高、樹冠較大的喬木。