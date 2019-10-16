柯文哲朗讀情詩秀浪漫 柯笑說：看不懂寫什麼？

2019-10-16 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台灣新文化運動紀念館10月開館滿周年，今年館慶系列活動「新文化運動月」，今天推出特展《自由戀愛—時代製造的浪漫》，闡述台灣社會在1920年代的新思潮衝擊下，從媒妁之言到自由戀愛的發展過程，台北市長柯文哲今也到現場參觀，他說，新文化運動時人們追求新知的精神，值得現代借鏡。

去年新文化運動紀念館開幕時，柯文哲曾說，他選舉就是要延續「新文化運動」精神，要改變政治文化，如今更將新文化運動重要推手蔣渭水的「台灣民眾黨」，做為黨名，不免令外界聯想其中的政治意涵。

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柯文哲說， 今年特展主題是自由戀愛， 自由戀愛對現在好像很自然，但在100年前的台灣社會倒是很特別，當時還是父母之命、媒妁之言。他說，像台灣著名文學家鍾理和，當年就是為了自由戀愛被迫要遠離家鄉，他曾看過鍾理和小說「原鄉人」改編的電影，現在才知道電影說的是真的。

對於新文化運動，柯說，公領域是個文化運動，也連帶影響私領域，不管是自由戀愛或是離婚，一直到新文化運動才開始有的，像童養媳、聘金還有一些違反人權的制度，事實上也都是在新文化運動後慢慢被打破。

另外柯文哲也在現場體驗抽情詩活動，抽到一首1942年由台灣第一位女記者楊千鶴所寫的【奮力】，並當場朗讀詩文大秀浪漫，未料念完後柯卻開玩笑地說，看不懂寫什麼？引來現場一片笑聲，也有記者建議柯把籤詩帶回家送給太太陳佩琪。

特展《自由戀愛—時代製造的浪漫》今天開展，在館中2樓共有4個展區，導覽、講座等相關推廣活動將陸續舉辦至明年5月，以日本時代戀愛觀念的發展為主要內涵，同步勾勒接受新式教育並出社會工作的「新女性」形象，多元呈現戀愛思潮在台灣發展樣貌。