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北市果菜批發市場17日調整休市 明年休市日69天

2019-10-16 15:57聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市果菜批發市場今年休市日共66天，為避免春節與元宵長假期間影響農民供菜，部分原屬周一休市日，經去年度會議協調後調整到周四休市，明天17日即是其中一天，而11月14日周四則是今年內最後一天調整到周四的休市日。

負責果菜批發市場的台北農產運銷公司表示，每年休市日都是前一年8、9月期間由市場處召集相關單位開會決定後，於公司網站公告；因應明天與下個月有調整休市日，公司近日已再次致函請四大農民團體提醒所屬供應單位於10月17日及11月4日兩天切勿供貨，並已於公司網站及Line官方帳號加強宣導。

市場處表示，今年9月底也已確定明年度農漁畜批發市場休市日，一共69天，同樣僅農曆過年休初一到初五，連休5天，而其他民俗節日或國定假日則最多連休2天，另外，7、8、9、11月則都有一個周四為休市日。

北市果菜批發市場今年休市日共66天，為避免春節與元宵長假期間影響農民供菜，部分原...
北市果菜批發市場今年休市日共66天，為避免春節與元宵長假期間影響農民供菜，部分原屬周一休市日，經去年度會議協調後調整到周四休市，明天17日即是其中一天。圖／市場處提供
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