親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

保育文蛤生態、顧弱勢族群 新北2漁民獲全國模範漁民獎

2019-10-16 15:10聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

每年的10月5日是全國漁民節，中華民國全國漁會在這天表揚漁民不畏艱苦，不斷突破自我，為漁業打拼的精神，並頒發全國模範漁民獎給12位漁民，其中新北市漁民黃振興、吳素珍獲此殊榮，黃振興致力推動淡水野生文蛤保育復育，讓文蛤生態能永續發展；吳素珍則是研發專利品牌打出在地知名度，還經常利用時間投入公益，帶領漁村婦女參加料理培訓，也照顧漁村弱勢族群。

淡水在地「漁二代」黃振興表示，前幾年因文蛤產量劇減，為了讓文蛤生態永續發展，他積極配合淡水區漁會，推動淡水河兩岸野生文蛤文化、保育復育及文蛤苗放流，將傳統漁業白鐵耙丁從數量45根改為28根，並將網袋網目尺寸變大，讓小文蛤捕撈時就能自然掉入河裡，減少捕獲幼小文蛤及文蛤苗。

黃振興說，他也向同業宣導，控管文蛤捕撈時間與捕撈數量。黃振興也主動將海上垃圾撈上船並帶回陸上清除，擴大文蛤棲息生態區域範圍不遺餘力，對海洋環境及資源保育貢獻不遺餘力。

瑞芳區漁民吳素珍則是利用閒暇之餘協助家政推廣，參加公益活動，關懷社區內獨居老人，還研製專利品牌「墨魚寶-透抽冰卷」，配合網路行銷將在地漁產品經由網路銷售增加知名度。利用所學教導班員加入海鮮料理行銷銷售賺取費用，作為家政班經費。

吳素珍還拿出部分經費捐給漁村低收入戶，照顧弱勢團體，帶領漁村婦女參加漁會與台灣養生創意美食發展協會各項料理培訓，也帶領熱心公益媽媽們到社區小學或其他需要幫忙的單位從事義工活動。

新北市長侯友宜表示，今年全國漁民節頒發全國模範漁民獎，表揚對全台漁業發展貢獻卓越的漁民，並喚起大眾對海洋資源永續保育、復育的重視，鼓勵漁村彼此互相學習成長。新北市將持續推動漁業發展及轉型，營造更好的漁業環境，期待更多漁村青年返鄉，推動在地經濟，追求環境與產業的永續經營。

淡水漁民黃振興致力推動淡水野生文蛤保育復育，讓文蛤生態能永續發展。圖／新北市漁管...
淡水漁民黃振興致力推動淡水野生文蛤保育復育，讓文蛤生態能永續發展。圖／新北市漁管處提供
分享
瑞芳漁民吳素珍則是研發專利品牌打出在地知名度，還經常利用時間投入公益，帶領漁村婦...
瑞芳漁民吳素珍則是研發專利品牌打出在地知名度，還經常利用時間投入公益，帶領漁村婦女參加料理培訓，也照顧漁村弱勢族群。圖／新北市漁管處提供
分享

漁民淡水河
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

柯文哲朗讀情詩秀浪漫 柯笑說：看不懂寫什麼？

2019-10-16 16:48

北市果菜批發市場17日調整休市 明年休市日69天

2019-10-16 15:57

新北表揚清潔員 創意扮裝宣示環保

2019-10-16 14:19

台北表揚環保英雄 1.5萬義工自主維護市容

2019-10-16 14:18

新北提早為清潔隊員賀節 各區隊利用回收物裝扮

2019-10-16 14:08

新北三峽拳擊隊屢奪牌卻無擂台練習 教育部承諾55萬元經費

2019-10-16 13:51

別跟荷包過不去 新北在這設900支監視器抓違規車

2019-10-16 13:22

台美高中生跨國設計太陽能發熱衣 侯友宜洗70度三溫暖

2019-10-16 13:22

三芝茭白筍盛產 來吃特色料理、體驗採筍

2019-10-16 13:08

南門中繼市場17日試營運 給發財金吃入厝湯圓

2019-10-16 13:03

大巨蛋逃難反應時間參數30秒？ 吳崢：遠雄說謊了

2019-10-16 12:25

接副市長任務 黃珊珊：讓「柯黑」王世堅的梗變少

2019-10-16 11:41

柯文哲主導大巨蛋都審？ 林洲民：我的感覺跟大家一樣

2019-10-16 11:11

新北試辦行動鄰長見成效 明年將推廣到全市

2019-10-16 10:36

汐民線爭議 侯友宜：雙北市政一起走

2019-10-16 10:14

大巨蛋爭議 議員簡舒培痛批：北市府猶如強姦都審委員

2019-10-16 09:28

作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因

2019-10-16 08:57

北市興隆公宅漏水、壁癌… 啟用未1年投訴近2千件

2019-10-16 00:06

北市「藝啟學」開廂季 來修德國小體驗

2019-10-16 00:00

105市道改善林口往八里路況 最快3年完工

2019-10-15 23:58

蘇揆力挺淡海蓋醫院 新北：受限醫療法無法設立

2019-10-15 23:54

新北、基市府聘雇員 明年起未休完假可換錢

2019-10-15 23:42

萬聖節搞什麼鬼 新北26日變裝賽

2019-10-15 23:41

視察大巨蛋 北市議員問 : 空間退多少？ 市府、遠雄：還要精算

2019-10-15 23:39

北市橋梁健檢「時好時壞」 議員：注意公安問題

2019-10-15 23:39

大巨蛋通過為選舉？柯文哲：我又沒要選

2019-10-15 23:38

民汐線遙遙無期？柯文哲：計畫太多了 哪個優先要整合

2019-10-15 23:30

汐民線盲腸線？ 新北：汐止到東湖先做

2019-10-15 23:25

大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39

新北首座彈塗魚主題特色公園 再等1個月就能玩

2019-10-15 20:02

新八里行政大樓2000坪超大辦公空間 年底啟用

2019-10-15 19:48

結婚登記好浪漫 淡水戶政所營造打卡點

2019-10-15 18:55

瑞芳市場掃街拜票 賴品妤展現行動力

2019-10-15 18:55

斯巴達障礙跑競賽 19日貢寮熱血登場

2019-10-15 18:54

三芝百年櫻花樹顧健康 樹醫生來診檢

2019-10-15 18:53

新店彩繪讚網路票選 民眾投票就能抽獎

2019-10-15 18:53

雙北名義辦亞運 侯友宜：盼中央扮演一定角色

2019-10-15 18:13

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋

2019-10-15 18:12

柯說民汐線是「盲腸」 侯友宜：盲腸也有功能

2019-10-15 18:10
看更多

熱門文章

接副市長任務 黃珊珊：讓「柯黑」王世堅的梗變少

2019-10-16 11:41

作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因

2019-10-16 08:57

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39

北市興隆公宅漏水、壁癌… 啟用未1年投訴近2千件

2019-10-16 00:06

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋

2019-10-15 18:12

竹市路邊停車有玄機 欠稅、牌照註銷等車輛無所遁形

2019-10-15 18:51

105市道拓寬計畫 新北擬將興建首座環狀高架橋

2019-10-15 19:24

客家風情的風箏節 邱鎮軍邀來苗栗市好吃好玩

2019-10-15 17:44

兒昏迷指數3到清醒能走 老父謝醫也謝城隍3聖筊

2019-10-15 19:47

民眾黨第二波立委名單 陳菊前子弟兵羅鼎城挑戰邱議瑩

2019-10-15 17:58

蘇貞昌助淡水新市鎮蓋醫院？新北：床數不符法令標準

2019-10-15 17:10

雙北人不買基隆房子網掀戰 林右昌：基隆其實已改變

2019-10-16 14:33

汐民線爭議 侯友宜：雙北市政一起走

2019-10-16 10:14

樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20

奮起湖么妹山莊遭拆 主人喊冤：家族日治時代住到現在

2019-10-15 19:45

柯說民汐線是「盲腸」 侯友宜：盲腸也有功能

2019-10-15 18:10

代理高雄市長首日無公開行程 葉匡時：被懷疑在家睡覺

2019-10-16 13:14

林佳龍田尾視察遭嗆亂砍樹 女鄉民：夏天熱到靠北

2019-10-16 14:57

竹南頭份運動公園綠迷宮移除水利處擬設地景遊樂設施

2019-10-15 22:29

桃園國際風箏節近千造型風箏 首創空中劇場、特技劇碼

2019-10-16 07:36

高市府釋出3座新型態運動中心促參BOT 廠商投資意願濃

2019-10-15 17:25

新八里行政大樓2000坪超大辦公空間 年底啟用

2019-10-15 19:48

新北首座彈塗魚主題特色公園 再等1個月就能玩

2019-10-15 20:02

送你轎車鑽戒金媽祖…全台馬拉松 這縣市最好康

2019-10-16 11:00

台灣塔改智能營運中心 盧秀燕拍板定「台灣智慧塔」

2019-10-15 19:37

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市觀光局代局長：覺得不滿意

2019-10-16 12:34

扯！苗栗通霄自來水不到3天就破管停水1次

2019-10-15 19:55

廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29

影／「鑽石鏈鋸」切割斷橋橋面第一刀 火花四射

2019-10-15 20:02

河川區容積移轉 桃園率先實施

2019-10-15 22:38

不忍家鄉成極限老人村 八年級生回鄉打拚翻轉偏鄉

2019-10-16 11:38

葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26

新北、基市府聘雇員 明年起未休完假可換錢

2019-10-15 23:42

大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39

扶養率41.79%超過全台平均 雲林高齡少子化考驗嚴峻

2019-10-16 13:51

別跟荷包過不去 新北在這設900支監視器抓違規車

2019-10-16 13:22

新北試辦行動鄰長見成效 明年將推廣到全市

2019-10-16 10:36

基隆這對夫妻結褵67年 林右昌：鑽石級神仙眷侶

2019-10-15 20:01

大巨蛋爭議 議員簡舒培痛批：北市府猶如強姦都審委員

2019-10-16 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top