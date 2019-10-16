保育文蛤生態、顧弱勢族群 新北2漁民獲全國模範漁民獎

2019-10-16 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



每年的10月5日是全國漁民節，中華民國全國漁會在這天表揚漁民不畏艱苦，不斷突破自我，為漁業打拼的精神，並頒發全國模範漁民獎給12位漁民，其中新北市漁民黃振興、吳素珍獲此殊榮，黃振興致力推動淡水野生文蛤保育復育，讓文蛤生態能永續發展；吳素珍則是研發專利品牌打出在地知名度，還經常利用時間投入公益，帶領漁村婦女參加料理培訓，也照顧漁村弱勢族群。

淡水在地「漁二代」黃振興表示，前幾年因文蛤產量劇減，為了讓文蛤生態永續發展，他積極配合淡水區漁會，推動淡水河兩岸野生文蛤文化、保育復育及文蛤苗放流，將傳統漁業白鐵耙丁從數量45根改為28根，並將網袋網目尺寸變大，讓小文蛤捕撈時就能自然掉入河裡，減少捕獲幼小文蛤及文蛤苗。

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黃振興說，他也向同業宣導，控管文蛤捕撈時間與捕撈數量。黃振興也主動將海上垃圾撈上船並帶回陸上清除，擴大文蛤棲息生態區域範圍不遺餘力，對海洋環境及資源保育貢獻不遺餘力。

瑞芳區漁民吳素珍則是利用閒暇之餘協助家政推廣，參加公益活動，關懷社區內獨居老人，還研製專利品牌「墨魚寶-透抽冰卷」，配合網路行銷將在地漁產品經由網路銷售增加知名度。利用所學教導班員加入海鮮料理行銷銷售賺取費用，作為家政班經費。

吳素珍還拿出部分經費捐給漁村低收入戶，照顧弱勢團體，帶領漁村婦女參加漁會與台灣養生創意美食發展協會各項料理培訓，也帶領熱心公益媽媽們到社區小學或其他需要幫忙的單位從事義工活動。