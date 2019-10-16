新北車站周邊都更全面啟動 第2階段續增35場站

2019-10-16 14:26 中央社 新北16日電



新北市城鄉發展局長黃一平表示，繼日前公布TOD第1階段21捷運站周邊優先都更區，今天公告2階35站，將火車站及未來環狀線捷運站共納入，全面啟動車站周邊都更。

城鄉局指出，為落實市長侯友宜「都更三箭」的政見，全力推動以捷運蓋到哪、都更做到哪的都更策略，也就是以大眾運輸發展為導向（Transit OrientedDevelopment，TOD）的都市發展策略。

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城鄉局指出，為使更多市民可透過輕鬆步行完成就業、就學、居住及消費等一日生活所需活動，8月29日公告TOD（第1階段）公告的發展策略原則，共21處捷運場站納入TOD發展策略；今天公告第2階段35場站並進行公開展覽，全面啟動車站周邊都更。

黃一平表示，除了現有所有的捷運場站，2階段還納入年底才通車的捷運環狀線的場站，同時也把部分高運量的火車站納入，只要適用捷運場站及火車站範圍內申請者繳納增額容積價金，並提供托老、托幼或社宅等公益性設施，最高可獲取50%增額容積。

城鄉局指出，辦理「擬定新北市捷運及鐵路場站周邊地區（第二階段）細部計畫土地使用分區管制要點（配合大眾運輸發展導向策略）」案，自今天起公開展覽30天的場站分別是，三和國中站、三重國小站、先嗇宮站、蘆洲站、新莊副都心站、新北產業園區、幸福站、輔大站、丹鳳站、迴龍站、泰山站、泰山貴和站、新店區公所站、新店站、小碧潭站、十四張站、安康站、永和站、南勢角站、景平站、秀朗橋站、橋和站、中原站、中和高中站、雙和醫院站、永寧站、頂埔站、板橋站（板橋火車站）、江子翠站、亞東醫院站、竹圍站、三峽站、樹林火車站、汐止火車站、汐科火車站等35站。