新北提早為清潔隊員賀節 各區隊利用回收物裝扮

2019-10-16 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市「清潔隊員節—績優清潔人員表揚暨環保創意嘉年華」今天在板橋體育館舉行，市長侯友宜感謝近5千多名清潔隊員付出，也提早為清潔隊員賀節，並獎表揚111名今年度績優清潔人員、職安衛人員及交通安全管理人員。侯友宜說，清潔隊員是城市環境守護者，不分日夜、無論晴雨，新北才能連獲最乾淨城市榮譽。

活動中，清潔隊員們以「舞動海洋」為主題裝扮，為自己賀節之餘也呼籲重視海洋環境保護；現場還請原住民清潔隊員祈福開場，以「南王系之歌」祝福清潔隊員們工作順利平安、身體健康。

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另外還有「環保創意競賽」，由清潔隊員扮成海洋生物呼籲保護環境，有利用資收物打造乘風破浪的海盜船，化身航海王宣示環保啟航；也有利用啤酒瓶蓋製成環保手環，讓將廣告旗幟變成時尚外衣、塑膠袋製成華麗頭飾等裝扮，眾人載歌載舞，彷彿置身嘉年華會。

市長侯友宜表示，去年12月外勤清潔隊員清潔獎金調整為8千元，日前提供全體隊員們整套GORE-TEX材質透氣防水衣，改善過去雨天穿著雨衣執勤時，內外雙濕的窘況。

獲績優清潔人員的淡水區清潔隊連莊滿隊員服務逾35年，負責道路清掃，任勞任怨有耐心，讓許多過去的髒亂點獲得大幅改善；同為績優清潔人員的蘆洲區清潔隊陳秋蓉也負責道路清掃，服務逾20年，過去曾拾獲裝8100元的補習班收費袋，順利歸還失主。