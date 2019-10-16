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台美高中生跨國設計太陽能發熱衣 侯友宜洗70度三溫暖

2019-10-16 13:22聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市教育局今在新北市政府辦2019年國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇，邀請美、英、德、芬、澳、日及法等7國學生來台，以綠能環保為主題設計產品，全程以英文發表。其中新北樟樹國際實中跨國和美國高中生合作，製作「太陽能發熱衣」，新北市長侯友宜穿上打開開關，如洗70度三溫暖。

新北「創新MAGIC」目前已經邁入第3屆，是新北技職界重要盛會，新北市透過先前跨國簽ＭＯＵ，邀請國際生來台交流，包括台灣8國學生都以綠能為主題設計產品。而其中樟樹較為特別，與美國學生視訊連線製作發熱衣。

「太陽能發熱衣」主要團隊有樟樹學生流行服飾科黃柏馨、黃思穎、張宜瑄及資訊科李翊緯、姚辰彥，美國學生Juliette及Liam。他們運用服飾設計及電子科技兩項專業的結合，歷時10個月才製作完畢。

黃柏馨說，團隊為了解決極端氣候造成街友失溫致死問題，構想用太陽能發電加熱衣服。對服飾科學生對困難的是從頭了解太陽能和電怎麼運作，所幸有資訊科幫忙，讓他們能夠融會貫通，加入太陽能板、發熱絲、USB接頭、鋰電池、溫度感測器及電熱板等零件。

黃柏馨說，最困難的在佈線縫在衣服上，不能碰觸否則會產生火花。她也指出，和美國學生交流語言是最大的差異，但遇到專有名詞美國學生都會放慢，讓他們能理解，很喜歡這樣的交流。

另，今新北市府與英國文化協會簽訂教育與英語教學備忘錄（ＭＯＵ），未來共同推動市立技術型高級中學申請國際學校獎認證計畫，將協助新北市學校成為各國國際夥伴學校，促進國際交流合作，強化師生國際移動力。

新北市長侯友宜今試穿新北樟樹國際實中和美國高中生跨國合作製作的「太陽能發熱衣」，...
新北市長侯友宜今試穿新北樟樹國際實中和美國高中生跨國合作製作的「太陽能發熱衣」，平常可用太陽能背版發電，再儲存至鋰電池，穿上打開開關會開始加熱，甚至可達6、70度，侯友宜如洗三溫暖不斷冒汗。記者魏翊庭／攝影
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新北市教育局今在新北市政府辦2019年國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論...
新北市教育局今在新北市政府辦2019年國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇，邀請美、英、德、芬、澳、日及法等7國學生來台，以綠能環保為主題設計產品，全程以英文發表。記者魏翊庭／攝影
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新北樟樹國際實中和美國高中生跨國合作製作的「太陽能發熱衣」，平常可用太陽能背版發...
新北樟樹國際實中和美國高中生跨國合作製作的「太陽能發熱衣」，平常可用太陽能背版發電，再儲存至鋰電池，穿上打開開關會開始加熱，甚至可達6、70度。記者魏翊庭／攝影
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