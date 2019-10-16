台美高中生跨國設計太陽能發熱衣 侯友宜洗70度三溫暖

2019-10-16 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市教育局今在新北市政府辦2019年國際青年「創新MAGIC」專案設計與製作論壇，邀請美、英、德、芬、澳、日及法等7國學生來台，以綠能環保為主題設計產品，全程以英文發表。其中新北樟樹國際實中跨國和美國高中生合作，製作「太陽能發熱衣」，新北市長侯友宜穿上打開開關，如洗70度三溫暖。

新北「創新MAGIC」目前已經邁入第3屆，是新北技職界重要盛會，新北市透過先前跨國簽ＭＯＵ，邀請國際生來台交流，包括台灣8國學生都以綠能為主題設計產品。而其中樟樹較為特別，與美國學生視訊連線製作發熱衣。

「太陽能發熱衣」主要團隊有樟樹學生流行服飾科黃柏馨、黃思穎、張宜瑄及資訊科李翊緯、姚辰彥，美國學生Juliette及Liam。他們運用服飾設計及電子科技兩項專業的結合，歷時10個月才製作完畢。

黃柏馨說，團隊為了解決極端氣候造成街友失溫致死問題，構想用太陽能發電加熱衣服。對服飾科學生對困難的是從頭了解太陽能和電怎麼運作，所幸有資訊科幫忙，讓他們能夠融會貫通，加入太陽能板、發熱絲、USB接頭、鋰電池、溫度感測器及電熱板等零件。

黃柏馨說，最困難的在佈線縫在衣服上，不能碰觸否則會產生火花。她也指出，和美國學生交流語言是最大的差異，但遇到專有名詞美國學生都會放慢，讓他們能理解，很喜歡這樣的交流。