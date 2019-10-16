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台北國際創業週11月12日登場 北市：助人才接軌國際

2019-10-16 14:23中央社 台北16日電

北市產業局今天宣布台北國際創業週將在11月12日登場，規劃國際論壇等活動。剛接任副市長的黃珊珊說，台灣創新人才需要資金和地點，盼透過創業週，讓創新人才與國際接軌。

台北市產業發展局召開記者會，宣布「2019台北國際創業週」將在11月12日起跑，活動至17日。

11月12日登場的「創業台北國際接軌論壇」，邀請法國、日本、美國創育機構專家演講，下午「創業台北Demo Day」，由台北市新創團隊發表簡報；「台北創業家創新展」同時也在三創生活園區登場，活動至13日。

產業局指出，13日規劃「2019全球創業領袖高峰會」，邀請國內外知名創業家演講；14日到16日在圓山花博爭豔館舉辦「創新創業嘉年華」活動；14日到17日在松山文創園區登場的是「亞洲手創展」。

剛接任副市長的黃珊珊出席記者會時致詞表示，台灣不缺創新人才，創新人才需要的資金和地點，像在內湖區已經有許多創新基地。

她說，產業局從民國104年成立創業服務辦公室，已補助上千件新創產業，金額約新台幣14億元，間接帶動企業創新，目前全市有22處新創基地，10處已營運，12處會盡快上線，讓創業創新人才使用。

她指出，為提升新創競爭力，台北市積極推動創新創業政策，並導入國際趨勢與資源，打造完善創業環境，盼透過「台北國際創業週」系列活動，增加新創人才與國際新創圈的交流互動。

北市黃珊珊
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