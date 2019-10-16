三芝茭白筍盛產 來吃特色料理、體驗採筍

2019-10-16 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



10月份是茭白筍的盛產期，為了讓民眾吃到三芝茭白筍的好滋味，新北市農業局與三芝區公所結合在地青農、商家，10月26日、27日在三芝淺水灣公車站旁廣場舉辦「三芝茭心好食光」活動，同時舉辦第一屆三芝筊白筍評鑑比賽，民眾可以買到獲獎認證的茭白筍，還能享用茭白筍特色料理。

三芝農會總幹事郭錦炎表示，茭白筍又叫美人腿，新北市以赤殼種茭白筍為主要栽種品種，品種特色是筍肉飽滿、纖維細緻鮮甜，一年只收成一次，雖然近年氣候變遷不穩定，但茭白筍產量仍穩定成長，品質也非常優質新鮮。

郭錦炎表示，今年也舉辦第一次茭白筍評鑑活動，分成帶殼組、剝殼組及甜筍王，評選標準包含目測外觀，也會切開筍肉比較肉質的軟嫩、長度及有無花心（筍肉中心是否帶有黑色斑點），也會使用甜度計來測量糖度，來決定各組的冠軍，10月23日開放報名，比賽結果將在10月27日公布。

農業局表示，現場除了好玩的親子DIY、茭白筍市集、各式茭白筍美食與農特產品，民眾可以參加集章茭心送好康，集滿2個章就可獲得體驗券，在茭白筍田區體驗採筍樂趣，每人可帶回3根現採茭白筍；集滿3個章的民眾，就可以體驗手創DIY活動，包含旅行化妝包、造型卡套、飲料杯套、手提便當袋等四款熱門DIY擇一體驗。