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南門中繼市場17日試營運 給發財金吃入厝湯圓

2019-10-16 13:03聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

南門市場攤商歷經10天暫停營業搬遷作業，明早7點將在位於杭州南路55號的南門中繼市場開始試營運，重新與民眾見面；11點半市場內還有500份入厝湯圓、700份開市大吉發財金要發給民眾；至於接駁車則從早上8點營運到下午6點，每10分鐘於原南門市場旁的捷運中正紀念堂站2號出口發車往返中繼市場，中間停靠捷運古亭站（杭州）公車站牌。

南門市場是北市知名的傳統市場之一，市場內257攤位以販售各省菜餚、糕點、火腿、臘味、南北雜貨聞名，如萬有全、上海合興糕糰、億長御坊、南園食品等都是知名老店；如今配合南門市場大樓即將於年底拆除改建，近10天停業搬遷到中繼市場，明天重新開市。

明天中繼市場慶祝入厝與重新開市，除準備發財金要給民眾，市場名攤合興糕糰店也準備明星商品「圓滿入厝甜湯圓」，希望把代表圓滿、招財，充滿喜氣的湯圓分享給民眾。

市場處表示，南門中繼市場也全面導入行動支付，讓更多顧客體驗便捷的消費，為推廣無現金消費，民眾17日到25日在南門中繼市場使用信用卡掃碼支付或刷卡結帳，如信用卡、Apple Pay、Taiwan Pay等，不限結帳金額，憑付款成功畫面或簽單，就可領取洗碗精1瓶，共限量300瓶。

另外，市場於10月26日起將推出為期18天的「傳統之最 南門之味」全館消費滿額抽活動，11月13日正式開幕活動時將於現場抽出市場名攤商品送給民眾，最大獎為市場買菜金1000萬元。

南門市場攤商歷經10天暫停營業搬遷作業，明天（17日）早上7點將在位於杭州南路5...
南門市場攤商歷經10天暫停營業搬遷作業，明天（17日）早上7點將在位於杭州南路55號的南門中繼市場開始試營運，重新與民眾見面。記者翁浩然／攝影
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