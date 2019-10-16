不怕髒臭撿垃圾 他們獲環保志義工獎肯定

2019-10-16 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市環保局今早於中油大樓國光會議廳舉辦環保義工隊暨志義工環保獎章頒獎典禮，表揚志義工60人及績優環保義工隊10隊，當中有人自製環境教育教材、有里長休假就上山下海撿垃圾，還有學生一改亂丟垃圾習慣，成為不怕髒臭逢、垃圾就撿的環保義工。

北市456個里加上企業及學生義工，環保義工人數達1萬5981人，多年來協助清潔環境、配合病媒蚊防治及孳生源清除等工作，對市容維護貢獻良多。

從事環保包材研發30年的鄭少谷表示，單一產品的包材種類越複雜，通常越不環保，他很喜歡研究如何用再生紙簡化包裝，20年來也利用再生紙研製如節慶會裝飾使用的燈籠、粽子及童玩、骨牌等物品，作為環境教育宣導教材，去年因此獲經濟部工業局全國循環經濟獎「銅獎」，研究資源回收再利用已是他的興趣。

環保義工中隊的中隊長、信義區松光里長蔡福來如今服務時數已超過1000個小時，他表示，9年前擔任里長後，開始發現社區清潔問題，因此號召巡守隊員當起環保義工，平常除與隊員清理里內公園綠地與巷弄，也會找里民與中行里長林美君一同到虎山親山步道健行兼淨山；而他放假也會到北部近海作潛水淨海，「看到生活圈乾淨整潔，就很有成就感。」

22年前就成立環保義工隊的木柵高工，平常會到貓空清山，學校周邊的景美溪淨溪，還會支援各地環保行動，如到內溝溪淨溪等，參與各種環境維護活動；義工隊學生隊長顏銘毅、學生副隊長蔡曜州這次也獲表揚。

高三的顏銘毅表示，他國中就是擔任環保股長，對環保議題很有興趣，他認為做環保要徹底，不能怕髒臭，有時處理廚餘還會看到一些雜物、垃圾被丟入，都會整隻手臂伸廚餘桶入去撿拾。