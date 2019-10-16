大巨蛋逃難反應時間參數30秒？ 吳崢：遠雄說謊了

2019-10-16 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



時代力量前發言人吳崢。取自臉書 分享 facebook

大巨蛋案14日通過台北市都審會審查，全案修正通過。北市都市發展局前局長林洲民今天質疑大巨蛋都審結論爭議點太大，除了將不熟悉現場的模擬參數關掉，也排除逃難的情緒反應參數，台北市是全世界唯一在進行防災避難模擬時，不考慮這兩個參數，時代力量前發言人吳崢以電影「薩利機長」為例 ，談大巨蛋的災難模擬，認為模擬應該好好考量反應時間。

吳崢說，上禮拜空閒時在Netflix上看了《薩利機長》，剛好和這兩天的時事有些扣合，有興趣的朋友可以找來看看。這部電影是根據真實事件改編。2009年1月15日，薩利機長駕駛的全美航空1549號班機，在起飛一分鐘後遭遇鳥擊，左右兩具引擎都失去動力。薩利在當下判定飛機不足以飛到鄰近的機場降落，決定冒險迫降在哈德遜河水面上。最後成功挽救了機上全部組員與乘客155人的性命。

電影中，美國的國家運輸安全委員會（NTS）事後對此展開調查，檢討過程有無人為疏失，如果當下選擇降落機場而不是風險極高的迫降水面是否可行？NTS分別以電腦和人工操作模擬艙來還原事發時的狀況。模擬結果顯示，降落機場是可行的。

這帶給薩利很大的壓力，電影中他也不斷面臨內心的自我詰問：我是對的嗎？我是不是反而害155人身陷險境？但在末段的聽證會上，他指出人並不是電腦，人有情緒、會緊張、會害怕。當人遇到從未面對的狀況，需要時間理解並作出判斷。電腦模擬沒有計入這個部分，模擬艙裡的駕駛員也早就知道他們要面對「鳥擊後迫降」的情境。當天薩利起飛的時候，卻沒有任何人告訴他今天的飛行會與往日不同。

於是在模擬中加入「反應時間」後，模擬艙中的駕駛員再次嘗試迫降機場，得到墜毀的結果。證明了薩利當下的處置是最佳方案。

電影就是電影，電影為了戲劇效果必須改編，我們不必盡然當真。但薩利機長這部片，仍然提供了我們一個簡易的途徑來理解一個重要的概念：反應時間。

吳崢說，大巨蛋昨天正式通過台北市都審會審查。雖然後續還有環差，但通過都審代表的意義是，基本上大巨蛋現在在都審會上長怎樣，接下來就是怎麼蓋了，不會再有什麼大的變動。2018年4月都審會重啟至今，一共經歷七次審查。但，大巨蛋案還有非常多的細節有待釐清！

這不是危言聳聽，他就舉個爭議最大的防災模擬部分，底下的其中一個例子。當事故發生時，例如失火，觀眾要能夠迅速的撤離建築物逃到外面。那麼在多久以內疏散完算是安全呢？10分鐘？30分鐘？1小時？

都審會的標準，是根據當初北市府大巨蛋體檢小組提出的七項基準中對於疏散時間的要求：️當災難發生時，大巨蛋內的觀眾必須要在8分鐘內離開座位區，15分鐘內撤離巨蛋。這個8分鐘與15分鐘的規定，是根據國際標準，以及考量到火警發生時建物內濃煙遮蔽及火勢蔓延的速度。

都審會使用的模擬軟體EXODUS，在行人避難速度設定為每秒0.6m/s時，在最佳的情境設定下，觀眾可以在7:24秒時離開觀眾區，12:41時離開蛋體。若以每秒1.2m/s運行模擬，最佳情境下則可在5:34及12:18時完成疏散。至於最差情境遠雄則表示都跑不出來。這個我們這邊先不談。

但就像薩利機長的例子，反應時間。如果你今天正參加演唱會或是佈道大會到一半，突然間燈光亮起，廣播說現在發生火災，請冷靜依照順序離開。你一定會有點半信半疑吧？現在是怎樣，這是橋段嗎？是不是有人誤觸警報？真的要離開！？如果不只是你跟你的朋友，現場還有四萬人的觀眾，大家要理解到現在的狀況，開始疏散，會花多久呢？模擬有沒有加入這個反應時間？

都審會上在林亮君的追問下，遠雄代表說有，這個時間是內建在軟體參數裡，設定為30秒。也就是在電腦模擬中，模擬開始後0-30秒之內，代表人的小點會依亂數開始進行避難動作。

根據EXODUS官方出版的操作手冊（Application Manual）裡關於反應時間的章節，Chapter 3：3.2.1裡說明：「模擬中反應時間這項參數，代表了個人開始撤離前所需的時間：包含疏散的前置動作、認知到警報到開始行動、準備移動（例如協助你同行的小孩、長者）所需時間。』

「這個參數極端重要（Extremely important），某些情境下，反應時間的影響甚至會比實際移動時間更大。」

在軟體內，這項參數可以被設定為一個特定的值，或者是在一個區間內的常態分佈，或是根據使用者自行定義的曲線進行分布。

吳崢說，這是第一個問題：遠雄昨天說謊，反應時間的參數並不是內建鎖死不動的，他可以被使用者自行設定。第二個問題，那麼反應時間該設為多久？

操作書裡並不會直接告訴你這個答案，因為在不同環境下這個參數的值會被大大影響，包括建築結構體的複雜度、人的擁擠度（住家、飯店、辦公室都不同）、人群的狀態、營運管理計畫的好壞（例如平常有無執行演習）、甚至連警報的種類是警鈴、語音還是現場廣播都有影響。

遠雄在大巨蛋模擬裡給出的答案，是30秒。也就是30秒內，整個巨蛋裡的所有人就會意識到「現在發生危險，我要開始逃離現場」。

吳崢說，這個數字準不準確，他沒辦法直接說死，但EXODUS的操作手冊裡，提供了許多相關實際發生的案例給我們參考，我擷取其中三個跟大家分享。

一，是美國世貿雙子星事件事後蒐集的資料，裡面顯示只有20%以內的人在一分鐘以內開始反應。

二，是NFPA（美國消防協會）進行的相關研究，對象是在中型辦公建築進行的防火演習。並分為低度訓練的管理人員和高度訓練的管理人員兩組受試組。兩組情境下在30秒內反應的人都微乎其微。

三，也是NFPA進行的計畫，對象是在英國一所大學的圖書館進行的演習。人群平均在100秒後開始反應。

回到大巨蛋，這個可容納四萬人的大型場館建物，30秒的反應時間，合理嗎？

吳崢說，開頭他舉薩利機長的例子，就是想強調：人有情緒，人會疑惑、會恐慌。當人數越多的時候，產生的場面可能就越混亂。大巨蛋本身又是一個分為地上地下，結構相當複雜的建築。

在大巨蛋地下二層球場層，最遠一點要到達通往地面的直通樓梯，距離是108.8M。你在球場，你聽到廣播說現在有火災發生了，但你很快速且冷靜的認識到現況，並且你身邊的人也和你同樣冷靜跟反應迅速。你們在30秒內辨認好方位，朝100公尺以外遠的樓梯開始移動。

很簡單吧？至少遠雄應該覺得如此。0.6m/s的最佳模擬情境下，人群能夠在7分半鐘疏散到避難通道，完成準避難。前提是你們每一位都這麼冷靜穩定的在30秒內開始避難，跟世貿事件中不到20%反應最快速的人一樣。

如果你沒有在30秒以內反應過來？或你身邊的人比較遲鈍？這樣人群還能夠像體檢小組要求的一樣，在8分鐘內完成疏散嗎？不好意思，不知道，因為遠雄設定的反應時間就是30秒，他們說這個參數是內建的，不能改動。然後這個模擬在昨天的都審會上通過了。這只是整個大巨蛋案內零零總總的一個小細節，還有非常、非常多的地方，都存在著瑕疵。

都審會開了很久，沒錯。市府承受要處理爛攤子的壓力，沒錯。但大巨蛋會在都審裡一直被嚴格檢視，就是因為當初遠雄擅自變更設計施工，破壞了原本的公安基準。事後補救本來就比一開始蓋好更麻煩千百倍，一開始的設計被打亂了，有時候你根本不知道問題會出在哪，哪邊本來可以的，現在會有問題。但是昨天會議主席強渡關山結束這一切。

黃景茂局長、柯文哲市長，你們要就這樣放行？