親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

敘利亞大混戰！土耳其入侵部隊近距恫嚇駐敘美軍

台史博館台灣文化日 讓當代社會議題和歷史對話

2019-10-16 12:20中央社 台南16日電

「2019台灣文化日」今天在國立台灣歷史博物館揭幕，館方特別發表新書「人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集」及「現存台灣青年復刻」，讓當代社會議題和歷史對話。

10月17日是台灣文化協會在台北靜修女中成立98週年，台史博館今天以「台灣文化日」為台灣文化協會百年慶暖身，發表新書「人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集」及「現存台灣青年復刻」，且舉辦青年座談會，讓大家重新看見1920年代台灣青年及知識分子眼中的民主及知識傳播。

台史博館長林崇熙說，台史博館不單是復刻，而是要讓當代社會議題和歷史對話；1920年代正值第一次世界大戰結束，世界面臨巨大變化，當時日本留學生和島內年輕一代看到世界局勢，思考台灣的未來，如今回頭看這段歷史，即使到了現在還是適用。

他表示，當時台灣青年認為台灣和世界不通，現在打開電視，看到世界行為也非常少，選舉口水戰，誰有沒有出席、有沒有擁抱都是新聞，卻看不到世界局勢快速變化，宗教及政治造神，百年前如此，現在也是，所以台灣要廣見世界，透過歷史了解世界的變化。

台史博館人員表示，台灣文化協會相關史料的復刻，是台史博館近年重要的工作內容，透過復刻出版，再現台灣歷史中朝氣蓬勃的文化實踐及公民意識。

「人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集」內文集結影像資料近250張；「現存台灣青年復刻」則是大開數復刻出版，共有5冊，讓人一窺1920年代台灣青年的文藝及政治活動，他們傳播理想的意念，如何以多元形式綻放實踐。

青年蔣渭水史博館
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

接副市長任務 黃珊珊：讓「柯黑」王世堅的梗變少

2019-10-16 11:41

大巨蛋爭議 議員簡舒培痛批：北市府猶如強姦都審委員

2019-10-16 09:28

別跟荷包過不去 新北在這設900支監視器抓違規車

2019-10-16 13:22

作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因

2019-10-16 08:57

台美高中生跨國設計太陽能發熱衣 侯友宜洗70度三溫暖

2019-10-16 13:22

三芝茭白筍盛產 來吃特色料理、體驗採筍

2019-10-16 13:08

南門中繼市場17日試營運 給發財金吃入厝湯圓

2019-10-16 13:03

柯文哲主導大巨蛋都審？ 林洲民：我的感覺跟大家一樣

2019-10-16 11:11

新北試辦行動鄰長見成效 明年將推廣到全市

2019-10-16 10:36

汐民線爭議 侯友宜：雙北市政一起走

2019-10-16 10:14

北市興隆公宅漏水、壁癌… 啟用未1年投訴近2千件

2019-10-16 00:06

北市「藝啟學」開廂季 來修德國小體驗

2019-10-16 00:00

105市道改善林口往八里路況 最快3年完工

2019-10-15 23:58

蘇揆力挺淡海蓋醫院 新北：受限醫療法無法設立

2019-10-15 23:54

新北、基市府聘雇員 明年起未休完假可換錢

2019-10-15 23:42

萬聖節搞什麼鬼 新北26日變裝賽

2019-10-15 23:41

視察大巨蛋 北市議員問 : 空間退多少？ 市府、遠雄：還要精算

2019-10-15 23:39

北市橋梁健檢「時好時壞」 議員：注意公安問題

2019-10-15 23:39

大巨蛋通過為選舉？柯文哲：我又沒要選

2019-10-15 23:38

民汐線遙遙無期？柯文哲：計畫太多了 哪個優先要整合

2019-10-15 23:30

汐民線盲腸線？ 新北：汐止到東湖先做

2019-10-15 23:25

大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39

新北首座彈塗魚主題特色公園 再等1個月就能玩

2019-10-15 20:02

新八里行政大樓2000坪超大辦公空間 年底啟用

2019-10-15 19:48

結婚登記好浪漫 淡水戶政所營造打卡點

2019-10-15 18:55

瑞芳市場掃街拜票 賴品妤展現行動力

2019-10-15 18:55

斯巴達障礙跑競賽 19日貢寮熱血登場

2019-10-15 18:54

三芝百年櫻花樹顧健康 樹醫生來診檢

2019-10-15 18:53

新店彩繪讚網路票選 民眾投票就能抽獎

2019-10-15 18:53

雙北名義辦亞運 侯友宜：盼中央扮演一定角色

2019-10-15 18:13

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋

2019-10-15 18:12

柯說民汐線是「盲腸」 侯友宜：盲腸也有功能

2019-10-15 18:10

新北山藥正盛產 五星大飯店吃的到

2019-10-15 15:38

大巨蛋防災避難模擬都審過關 北市：細節未出爐

2019-10-15 13:43

想變電競選手 16歲先參加次級聯賽

2019-10-15 13:29

推多元課程拉近里民關係 最受歡迎課程竟是讀經班

2019-10-15 13:12

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

估月底完工！改善偏鄉用水品質 台水汰換學甲德安寮管線

2019-10-15 12:36

野柳風景特定區都市計畫啟動 城鄉局15日進行說明會

2019-10-15 11:50
看更多

熱門文章

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

林管處拆除么妹山莊違建 栽種原生物種復育山林

2019-10-15 15:36

八德健走活動2千名額被秒殺 鄭文燦：再加碼3500個

2019-10-15 14:50

影／母和牛握壽司超好吃 基隆這家店還有老饕肉

2019-10-15 15:30

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39

作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因

2019-10-16 08:57

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋

2019-10-15 18:12

竹市路邊停車有玄機 欠稅、牌照註銷等車輛無所遁形

2019-10-15 18:51

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

接副市長任務 黃珊珊：讓「柯黑」王世堅的梗變少

2019-10-16 11:41

105市道拓寬計畫 新北擬將興建首座環狀高架橋

2019-10-15 19:24

客家風情的風箏節 邱鎮軍邀來苗栗市好吃好玩

2019-10-15 17:44

兒昏迷指數3到清醒能走 老父謝醫也謝城隍3聖筊

2019-10-15 19:47

民眾黨第二波立委名單 陳菊前子弟兵羅鼎城挑戰邱議瑩

2019-10-15 17:58

蘇貞昌助淡水新市鎮蓋醫院？新北：床數不符法令標準

2019-10-15 17:10

影／遭嗆民生汐止線新北端先蓋 柯酸：蓋完就變盲腸

2019-10-15 15:16

樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20

苦等62年 花蓮阿美族阿公終拿回土地

2019-10-15 14:48

奮起湖么妹山莊遭拆 主人喊冤：家族日治時代住到現在

2019-10-15 19:45

柯說民汐線是「盲腸」 侯友宜：盲腸也有功能

2019-10-15 18:10

昔日牽成高雄南霸天 彥武集團創辦人姚武年辭世

2019-10-15 16:30

桃園國際風箏節近千造型風箏 首創空中劇場、特技劇碼

2019-10-16 07:36

竹南頭份運動公園綠迷宮移除水利處擬設地景遊樂設施

2019-10-15 22:29

高市府釋出3座新型態運動中心促參BOT 廠商投資意願濃

2019-10-15 17:25

新八里行政大樓2000坪超大辦公空間 年底啟用

2019-10-15 19:48

桃園骨董車嘉年華 百輛經典車飽眼福

2019-10-15 13:56

台灣塔改智能營運中心 盧秀燕拍板定「台灣智慧塔」

2019-10-15 19:37

新北首座彈塗魚主題特色公園 再等1個月就能玩

2019-10-15 20:02

扯！苗栗通霄自來水不到3天就破管停水1次

2019-10-15 19:55

影／「鑽石鏈鋸」切割斷橋橋面第一刀 火花四射

2019-10-15 20:02

南科考古館周六開幕 黃偉哲：舉頭三尺有神明籲公德心

2019-10-15 16:34

公費流感疫苗老人幼兒12月才打得到 診所自費8月已搶光

2019-10-15 14:29

河川區容積移轉 桃園市率先全國實施

2019-10-15 16:08

送你轎車鑽戒金媽祖…全台馬拉松 這縣市最好康

2019-10-16 11:00

不忍家鄉成極限老人村 八年級生回鄉打拚翻轉偏鄉

2019-10-16 11:38

北市興隆公宅漏水、壁癌… 啟用未1年投訴近2千件

2019-10-16 00:06

大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top