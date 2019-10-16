台史博館台灣文化日 讓當代社會議題和歷史對話

2019-10-16 12:20 中央社 台南16日電



「2019台灣文化日」今天在國立台灣歷史博物館揭幕，館方特別發表新書「人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集」及「現存台灣青年復刻」，讓當代社會議題和歷史對話。

10月17日是台灣文化協會在台北靜修女中成立98週年，台史博館今天以「台灣文化日」為台灣文化協會百年慶暖身，發表新書「人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集」及「現存台灣青年復刻」，且舉辦青年座談會，讓大家重新看見1920年代台灣青年及知識分子眼中的民主及知識傳播。

台史博館長林崇熙說，台史博館不單是復刻，而是要讓當代社會議題和歷史對話；1920年代正值第一次世界大戰結束，世界面臨巨大變化，當時日本留學生和島內年輕一代看到世界局勢，思考台灣的未來，如今回頭看這段歷史，即使到了現在還是適用。

他表示，當時台灣青年認為台灣和世界不通，現在打開電視，看到世界行為也非常少，選舉口水戰，誰有沒有出席、有沒有擁抱都是新聞，卻看不到世界局勢快速變化，宗教及政治造神，百年前如此，現在也是，所以台灣要廣見世界，透過歷史了解世界的變化。

台史博館人員表示，台灣文化協會相關史料的復刻，是台史博館近年重要的工作內容，透過復刻出版，再現台灣歷史中朝氣蓬勃的文化實踐及公民意識。

「人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集」內文集結影像資料近250張；「現存台灣青年復刻」則是大開數復刻出版，共有5冊，讓人一窺1920年代台灣青年的文藝及政治活動，他們傳播理想的意念，如何以多元形式綻放實踐。