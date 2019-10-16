新北試辦行動鄰長見成效 明年將推廣到全市

2019-10-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市民政局推動「行動鄰長」頗見成效，局長柯慶忠今天在市政會議中說明成果。市長侯友宜表示，鄰長代表人們之間的溫度和感情，也可決定市政是做好還是做壞，市府要緊密結合鄰長做出效率，不讓鄰長孤軍奮戰。

民政局長柯慶忠今天在市政會議以「跑在第一線，做在你之前」為題，專案報告「行動鄰長」成效，他以高齡化、少子化及氣候異常災害等內容，說明鄰長們如何透過行動城市、行動推播、智能教學及人力平台4大策略，打造全方位在地服務，提升里鄰自主守護能力。

民政局同步推出「職人鄰長」及「行動鄰長」2支宣導短片，由鄰長及民政局員工演出，讓大家看到鄰長默默付出。

柯慶忠說，里鄰長城市中潛藏的強大動能，新北市有2萬2371名鄰長，不但熟悉在地，而且許多鄰長擁有專長，在各行各業發光發熱。

市府今年6月起分別在中和、汐止及五股3區試辦「行動鄰長」專案，有4813名里鄰長投入，快速把市政資源輸送給有需要的市民。未來將表揚績優鄰長激發更大服務能量，明年推廣到全新。

民政局目前辦16場次知能研習，每場參訓率皆逾90%，反應熱烈，3區里鄰長學習動態掌握、即時通報及配合處置3步驟，精進地方服務已有初步成果。

如中和區動員逾3千名里鄰長為屈公病防疫逐戶孳清；五股區加強各里偵水防汛作業；汐止區也透過1187名里鄰長強化全區路面、路燈及水溝巡查通報。

全2萬多名鄰長由民政局依序分類出建築、電子、醫療等34類別，未來再視專長規畫投入社會公益，服務品質再升級。