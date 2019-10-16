汐民線爭議 侯友宜：雙北市政一起走

2019-10-16 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



捷運汐止民生線興建引發雙北爭議，新北市長侯友宜今天表示，各縣市立場難免不同，多站在對方角度思考，台北市長柯文哲講的並沒有多大錯誤，「聽進去，找出雙方可行的方案往前走」，未來新北和北基宜桃都要合作發展，並肩作戰。

新北捷運局長李政安說，汐民線台北市審查結果已送環保署，希望依據2016年雙北市長共識「一次核定、分期興建」推動建設。

侯友宜說，汐民線已規畫很多年，2016年雙北市長就有協議，雙北互有考量要彼此尊重，但既然達成協議就要往前走，雙北共生共榮才會更好，不但災難要共同面對，市政也要一起走。

他以雙北共同爭取2030亞運為例，認為那是大都市應盡的責任，雙北要共同挑戰，辦好就是中華民國的驕傲，但不是光靠雙北就能做好，還需要中央資源協助，所以他提醒體育處未來不但要和北市溝通，也要向體育署報告，邀請加入會商。

侯友宜表示，市府應該站在新北角度，團結周遭縣市和中央，和北北桃基宜並肩作戰，「對別人好，就是對自己好；給別人機會，就是給自己機會」，用誠意、認真、努力來交朋友。