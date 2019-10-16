大巨蛋爭議 議員簡舒培痛批：北市府猶如強姦都審委員

2019-10-16 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



大巨蛋案前天通過都審會防災避難模擬審議，由於審議過程多位委員、議員反對，不過北市府都發局長黃景茂仍強硬通過，引發外界質疑市府放水，讓大巨蛋案強渡關山。民進黨市議員簡舒培今上午接受電台專訪時更忍不住痛批，現場明明就有多位委員持反對意見，市府為什麼就這樣子「強姦委員」，那到底要委員幹嘛，背書嗎？

簡舒培表示，這一屆的都市設計審議委員會委員，在今年七月重新聘過，七個月前要求防災避難電腦模擬，需要跑完6個內建參數，但最差、最佳模擬，遠雄完全沒有過，結果日前的都審，最差模擬沒有過都沒有被討論，黃景茂卻說，模擬裡，聚集很多人的地方，拿掉淨空就好。

簡舒培質疑，防災模擬應該是要在建物內，比如巨蛋內看球，發生意外，反應要逃生到外面，需要在一定時間內，結果居然覺得民眾在30秒內，就可以反應起來逃生，且設定是淨空外面。

簡舒培表示，當時現場至少有2、3個委員都覺得要遠雄重新跑一次電腦模擬，不料黃景茂聽完委員意見，就說共識決，接著就通過審議。