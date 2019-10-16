作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因
五年前，政治素人柯文哲所代表的白色力量，以千軍萬馬之勢拿下台北市長寶座，現在檢視他當時所提的「五大弊案」，不是空砲彈就是草草落幕。其中，眾所矚目的大巨蛋已接近完工階段，甚至預計在2021年啟用，柯文哲為何政策急轉彎？
這幾個月以來，眼尖的台北市民早發現擱置多時的「大巨蛋」已裝上光彩四射的玻璃帷幕、蛋體的屋頂則鋪滿一大片的鈦金屬板，幾近完工階段。甚至連中部的營建業者與媒體餐敘時，都忍不住詢問：你們都不知道大巨蛋快蓋好，可以啟用了嗎？
確實，大巨蛋跟以前空空蕩蕩的鐵殼子已截然不同。外牆的玻璃帷幕幾乎都裝好了，進入場內一看，通道、天花板等處也已施工完畢，就只差沒在觀眾席擺上椅子，否則都能舉辦球賽了。
說起大巨蛋，堪稱是命運多舛的大型公共建設。從2000年6月，中央通過台北市推動巨蛋體育館的興建案至今，歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲三任市長共19年的時間。
尤其是2014年柯文哲上任後，大巨蛋議題不斷搶占新聞版面。從最初興建單位遠雄建設與台北市政府各持己見、互不相讓到對簿公堂。這一年來，大巨蛋則貌似銷聲匿跡，鮮少出現在媒體版面。
正當外界漸漸遺忘大巨蛋時，未料在雙十連假後的第一個上班天（14日），大巨蛋竟然第七度闖關台北市都審會，順利通過了「大巨蛋防災模擬」。此舉，隨即引來外界疑慮。主因是遠雄先前提出的「防災避難」電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，北市府卻主動丟出解套方案「建議部分一樓做半戶外空間」後，通過審查。
為爭取2030亞運會，大巨蛋案強渡關山？
其實，月前營建業已耳聞大巨蛋解套的消息。昨上午（14日），柯文哲接受議員質詢「爭取2030年亞運主辦權」時，就不小心漏了口風。他回答已與新北市長侯友宜討論，用「雙北名義」共同申請。甚至還說，「大巨蛋有機會在任內完工」。未料當天傍晚，就傳來大巨蛋成功闖關的決議，評估最快於2021年底前就能啟用，絕對趕得上2030年的亞運會。
而向來對大巨蛋採強硬態度的前台北市都發局長林洲民聽聞此事後，今（15日）凌晨在臉書發文，聲稱10月14日是台北市審議史上，史無前例的「狗吠火車紀念日」！甚至頻頻感嘆「可憐！可惡！可恨！可悲！」。
林洲民在臉書指出，2019年10月14日下午14時30分到19時的台北大巨蛋都市設計審議，很清楚的是：沒有任何人被蒙蔽！有很多人蒙蔽事實！有不少人必須配合！有一些人有口難言！
上述這些前後矛盾的語句，其實，他的弦外之音是「數據有問題」「蒙蔽事實」，相關同仁「必須配合」「有口難言」。
今天，台北市議會教育委員會也趕赴大巨蛋考察，議員們並對昨天的審議結果提問，「到底大巨蛋要退縮多少空間？」「大家不知退完後影響多大？」「反正現在就是（審議）過了？」「就算遠雄最後僅退縮一點，台北市都只能被迫接受嗎？」一連串的追問，在場的官員與遠雄代表均無法具體回答，僅說還要再計算。
最後，台北文化體育園區籌備處（大巨蛋興建專責單位）副執行長陳世浩坦承，確實退縮範圍沒有出來，大概就是一些角落，商場、影城都有，15分鐘離開場館都有辦法做到，不過離開後站到地面層，地面層平均每平方公尺可容納1點多個人，如果多退縮一點，民眾所站面積可以寬一點，比較不會擁擠，相同的，空間多一點，人從裡面出來的速度也會快一些。
到底這個說法的根據是什麼？陳世浩表示，「這就是common sense、經驗」，因為電腦模擬只有模擬建築物的人離開觀眾席，出來到門口以後就視同安全。既然四種防災模擬都是安全的，為何還要求業者退縮呢？他進一步說，這就是要不要優化，「好還要更好」。
遠雄建設發言人楊舜欽則指出，退縮多少空間，後續需內部討論以及試算，但退縮後對模擬疏散時間不會有影響，但對空間釋放有幫助，主要是影響容留人數。
其實，外界疑慮的是，陳世浩對外表示，都審會已通過，遠雄送出方案後，不會另有公開審議，將由市府自己核定，結果會對外公布。
一位營建業資深主管表示，北市府態度很明確，通過就是通過了，不用再公開審議，所以大巨蛋開幕是早晚的事。
柯文哲在五大弊案上態度丕變
國民黨市議員吳世正對此指出，柯文哲風向已變了，若有人要照舊標準不過、那就離開。他一直在找台階下，林洲民（前台北市都發局長）離職了，林欽榮（前台北市副市長）也離職了，一直負責的副市長鄧家基也走了（轉任悠遊卡公司董事長），柯文哲終於有台階下了。「風向變了，一定會過的」。
吳世正進一步說，這些年的時間真的是浪費，一開始標準嚴格，現在又放寬，柯文哲反反覆覆、浪費資源，對不起台北市民，接下來最大的挑戰是環評，大家要睜大眼睛看，這些耽誤的時間到底誰要來負責。
面對大巨蛋審議的紛紛擾擾，今天柯文哲對外解釋，如果要強度關山，不會審到七次，模擬軟體也不是台灣自己發明的，而是英國，所以正確說法應該是由專業人士來回答，看看程式設定合不合理。
他同時也反問林洲民：「他自己當過局長，他若有辦法解決，當年就解決了，也不用拖這麼久，還要新局長上任後，多花一年時間去處理」。
五年前，柯文哲當上台北市長後，就主打「大巨蛋、三創園區、美河市、松菸BOT與雙子星」五大弊案。現在回頭檢視，到底辦了什麼？不是查無不法就是草草落幕，最終，他還被逼著改口說是「五大案」。
根據營建業人士的分析指出，五大弊案是高度「政治化」產物，新官上任的柯文哲力求表現，大巨蛋案堪稱是「政治凌駕專業」，市府團隊改採自認最高規格的檢驗方式處理，不僅贏得「為市民把關」的美名，也連帶讓前朝官員蒙上「有問題」的陰影？堪稱一舉兩得。但這幾年下來，發現根本行不通，眼看再繼續拖下去將尾大不掉，還要面臨鉅額賠償的問題，只能想辦法解套。但到底是不是將當初的標準改成無法達成的標準，才被迫髮夾灣「放寬」標準？已成為「羅生門」。而大巨蛋政策的一變再變，始作俑者正是柯文哲自己。
其實，從今日柯文哲對外的談話中，已找到答案：模擬軟體不是台灣自己發明的，而是英國，正確說法應該是由專業人士來回答，看看程式設定合不合理。
早知如此，如果台北市政府一開始就回歸專業，讓專家來解決大巨蛋的爭議，是否不用拖延至今。
不過，以目前民粹的氛圍來看，就算日後大巨蛋正式啟用，大巨蛋的上空仍會瀰漫「各種傳聞」的烏雲，社會在面對各種公共議題時，還是無法理性論述、找到真相，這才是「政治凌駕專業」的最慘痛代價。
（作者／彭杏珠、江星翰 本文出自2019.10.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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