大巨蛋通過為選舉？柯文哲：我又沒要選

2019-10-15 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



大巨蛋案前天通過都審會防災避難模擬審議，由於審議過程多位委員、議員反對，引發外界質疑是不是出於「選舉考量」。台北市長柯文哲昨表示，他又沒有要選舉，有什麼考量，更何況民眾黨的立委和大巨蛋有什麼關係？隨後更表示，如果有一、兩個人反對，就什麼事都不能做，那台北市都更都不能做了，「都不用做事情」。

柯文哲受訪時強調，如果要強渡關山，不會審到7次，專業問題專業回答，應該是由專業人士來回答。

北市都審會修正通過大巨蛋防災避難模擬，台北市長柯文哲表示一切都回歸專業討論。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

對都發局前局長林洲民炮轟市府審議過程「匪夷所思」，柯文哲酸林，指他當過局長，要是有辦法解決，當年早就解決了，也不用拖這麼久，還要新局長上任後，多花一年時間處理。

柯文哲表示，大巨蛋真正問題是人和空間，所以一開始主張容留人數不要設14萬 ，第一層樓商場面積也不要占太多，讓空間多一點，人少一點，總是比較安全；先上線，跑一陣子，熟悉了，有把握了再來處理，開幕第一年運作ok了，以後的事情以後再處理。

是否是要解決大巨蛋的問題，好劍指2024？柯文哲表示，大巨蛋他從來都不設定時間，自己對遠雄態度都是公開透明、網路直播。

媒體追問，所以任內不一定會復工？柯文哲說，遠雄要復工很簡單，但還有環境差異評估要通過，建照要來申請。完工時，在使照核發前，還有容留人數及議約都要討論。

市議員陳炳甫在議會質詢時痛批，過去大巨蛋都審癥結點之一，就是當民眾逃生避難，從室內至戶外的時間，但逃生避難的6種電腦模擬，其中2種跑不出結果，就直接剔除無視審議通過，那之前的堅持是假的嗎？要求都發局長黃景茂「你要對得起自己良心」。

黃景茂坦承少部分委員提出質疑，但他有徵詢委員意見；還說「我對自己很有自信」。