親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易談判雙簧之後，中共「悔棋」進退維谷

六都最強 這地區前三季每千戶人家就有34.4戶購屋

維護自然天際線 山坡地建物將以「視覺模擬」測量高度

2019-10-15 20:41聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市長侯友宜今前往八里，視察淡水河兩岸都市發展情況，因過去市府在進行都市設計審議時，為維護大屯山自然天際線，針對山坡地建物的高度有所限制，對此，新北市城鄉局表示，未來將以「視覺模擬」技術來測量建物是否符合規定高度，並提供更明確的標準。

淡水地區擁有豐富的自然與人文景觀，但過去市府進行都審時，為維護大屯山然天際線，針對周邊建物制定高度限制的標準。城鄉局表示，1997年12月26日時建築技術規則修法，表示山坡地建物高度不得超過34.56公尺，相當於11層樓高。

但2011年1月17日因都市計畫關係，針對淡水、淡水竹園地區及八里龍形地區，有條件放寬山坡地建物高度限制，從不得高於11層樓規定，變成最高可達30層樓高。

建物高度須符合包含須經專業技師簽證、通過都市設計審查、通過加強山坡地雜項執照審查、不超過鄰近山脊線80%等條件，才能放寬高度標準。侯友宜表示，山坡地的開發須建立於環境安全及整體景觀的和諧前提下，尤其面對氣候多變的環境下，應做好相關配套措施，讓居民能安居樂業。

對此，城鄉局則表示，儘管自2011年起已有條件的放寬山坡地建物高度，但受到地形及地質的影響，仍無法精確評估，僅能以個案檢討，審查程序繁褥緩慢。

因此，未來將以「視覺模擬」技術來測量建物是否符合規定高度，並以分區方式，明確制定各區高度的規範，讓建商在設計時有所標準，加速審核流程，期盼這樣的管制標準，能確保自然天際線及公共景觀權的維護，並融合新北市的自然與人文景觀風貌。

新北市長侯友宜今前往八里，視察淡水河兩岸都市發展情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往八里，視察淡水河兩岸都市發展情況。記者胡瑞玲／攝影
分享
淡水地區擁有豐富的自然與人文景觀，但過去市府進行都審時，為維護大屯山然天際線，針...
淡水地區擁有豐富的自然與人文景觀，但過去市府進行都審時，為維護大屯山然天際線，針對周邊建物制定高度限制的標準。記者胡瑞玲／攝影
分享

淡水河
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

柯說民汐線是「盲腸」 侯友宜：盲腸也有功能

2019-10-15 18:10

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋 　

2019-10-15 18:12

大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39

新北首座彈塗魚主題特色公園 再等1個月就能玩

2019-10-15 20:02

新八里行政大樓2000坪超大辦公空間 年底啟用

2019-10-15 19:48

結婚登記好浪漫 淡水戶政所營造打卡點

2019-10-15 18:55

瑞芳市場掃街拜票 賴品妤展現行動力

2019-10-15 18:55

斯巴達障礙跑競賽 19日貢寮熱血登場

2019-10-15 18:54

三芝百年櫻花樹顧健康 樹醫生來診檢

2019-10-15 18:53

新店彩繪讚網路票選 民眾投票就能抽獎

2019-10-15 18:53

雙北名義辦亞運 侯友宜：盼中央扮演一定角色

2019-10-15 18:13

蘇貞昌助淡水新市鎮蓋醫院？新北：床數不符法令標準

2019-10-15 17:10

新北山藥正盛產 五星大飯店吃的到

2019-10-15 15:38

影／遭嗆民生汐止線新北端先蓋 柯酸：蓋完就變盲腸

2019-10-15 15:16

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

萬聖節府中搞什麼鬼 10月26日變裝抽好禮

2019-10-15 14:24

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

大巨蛋退縮多少空間？ 柯市府內部核定無公開審

2019-10-15 13:59

大巨蛋防災避難模擬都審過關 北市：細節未出爐

2019-10-15 13:43

想變電競選手 16歲先參加次級聯賽

2019-10-15 13:29

推多元課程拉近里民關係 最受歡迎課程竟是讀經班

2019-10-15 13:12

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

估月底完工！改善偏鄉用水品質 台水汰換學甲德安寮管線

2019-10-15 12:36

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

府中搞什麼鬼 萬聖節變裝比賽總獎金14萬元

2019-10-15 11:53

野柳風景特定區都市計畫啟動 城鄉局15日進行說明會

2019-10-15 11:50

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

新北紀錄片赴坎城影視節 國際廠商主動接觸興趣高

2019-10-15 11:18

大巨蛋過關遭林洲民痛批惡劣護航 柯文哲：回歸專業討論

2019-10-15 11:09

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

雙北名義申請亞運 柯文哲：要以首都生活圈概念

2019-10-15 10:15

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

原創台語音樂劇《馬鞍藤的春天》 回顧白色記憶

2019-10-15 09:16

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

台北眷村節重新登場 「悠遊」北北桃基竹籬笆

2019-10-14 23:49

北市違規小廣告 11月起撕1公斤即可兌獎

2019-10-14 23:36

大巨蛋復工得等環差、建照變更 確定無緣辦經典賽

2019-10-14 23:25

校園社區化 三重興穀國小校舍改建

2019-10-14 23:24

大巨蛋關鍵防災模擬 都審強勢修正通過

2019-10-14 23:23
看更多

熱門文章

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

八德健走活動2千名額被秒殺 鄭文燦：再加碼3500個

2019-10-15 14:50

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33

就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

影／母和牛握壽司超好吃 基隆這家店還有老饕肉

2019-10-15 15:30

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋 　

2019-10-15 18:12

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

大巨蛋過關遭林洲民痛批惡劣護航 柯文哲：回歸專業討論

2019-10-15 11:09

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

影／遭嗆民生汐止線新北端先蓋 柯酸：蓋完就變盲腸

2019-10-15 15:16

蘇貞昌助淡水新市鎮蓋醫院？新北：床數不符法令標準

2019-10-15 17:10

桃園觀音萬聖南瓜節一連16天 南瓜大餐、鬼屋、好禮多

2019-10-15 11:46

苦等62年 花蓮阿美族阿公終拿回土地

2019-10-15 14:48

客家風情的風箏節 邱鎮軍邀來苗栗市好吃好玩

2019-10-15 17:44

嘉義水上、南靖火車站 盼到電梯了

2019-10-14 23:38

億元打造新車 基北快捷公車1579上路

2019-10-14 23:22

竹市路邊停車有玄機 欠稅、牌照註銷等車輛無所遁形

2019-10-15 18:51

樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20

民眾黨第二波立委名單 陳菊前子弟兵羅鼎城挑戰邱議瑩

2019-10-15 17:58

高雄海音中心 年底試營運

2019-10-14 23:56

故宮南院變嘉義大花園藝術基地 休館不休園

2019-10-15 12:56

順澤宮冠軍帽太夯 蔡英文明天來參香民眾暫停領帽

2019-10-15 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top