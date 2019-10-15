維護自然天際線 山坡地建物將以「視覺模擬」測量高度

2019-10-15 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今前往八里，視察淡水河兩岸都市發展情況，因過去市府在進行都市設計審議時，為維護大屯山自然天際線，針對山坡地建物的高度有所限制，對此，新北市城鄉局表示，未來將以「視覺模擬」技術來測量建物是否符合規定高度，並提供更明確的標準。

淡水地區擁有豐富的自然與人文景觀，但過去市府進行都審時，為維護大屯山然天際線，針對周邊建物制定高度限制的標準。城鄉局表示，1997年12月26日時建築技術規則修法，表示山坡地建物高度不得超過34.56公尺，相當於11層樓高。

但2011年1月17日因都市計畫關係，針對淡水、淡水竹園地區及八里龍形地區，有條件放寬山坡地建物高度限制，從不得高於11層樓規定，變成最高可達30層樓高。

建物高度須符合包含須經專業技師簽證、通過都市設計審查、通過加強山坡地雜項執照審查、不超過鄰近山脊線80%等條件，才能放寬高度標準。侯友宜表示，山坡地的開發須建立於環境安全及整體景觀的和諧前提下，尤其面對氣候多變的環境下，應做好相關配套措施，讓居民能安居樂業。

對此，城鄉局則表示，儘管自2011年起已有條件的放寬山坡地建物高度，但受到地形及地質的影響，仍無法精確評估，僅能以個案檢討，審查程序繁褥緩慢。