大巨蛋強渡關山惹議 黃景茂鬆口：部分委員有質疑

2019-10-15 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



大巨蛋順利闖關台北市都市設計審議委員會，被批評強勢主導的主席、台北市都發局長黃景茂今天於市議會鬆口，審議過程中，有少部分委員有提出質疑，並補充自己裁示前，有再徵詢委員意見；但市議員痛批，北市府辛苦打拚2、3年，一直堅持公安，但黃景茂入府半年，卻敢這樣草率通過，怎有這膽量，狠酸「有guts（膽識）」、「你要對得起自己良心」。

遠雄之前提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，北市府昨天於都審會拋方案，建議部分一樓做為半戶外空間，遠雄同意採納，儘管現場市議員、里長認為，應再試跑一次模擬，部分委員也動搖，但都審主席、台北市都發局長黃景茂仍執意以「這是委員共識」，裁示修正通過。

今天下午的市議會工務部門質詢，市議員陳炳甫指出，過去都審癥結點之一，是當大巨蛋發生災難，民眾從室內逃至戶外的時間是否足夠，昨天都審最後決議，卻讓大巨蛋增加4塊空地，就不用再電腦模擬，但這根本兩件事。

陳炳甫也說，遠雄做了6種情境的電腦模擬，其中2種情境跑不出結果，結果都審認為，那2種情境不切實際，直接剔除，怎有這麼大膽量？是把前面努力當白痴？難道入學考試時，小孩的2個科目成績不好，會跟老師說那2個科目成績不算？

陳炳甫批評，審議過程中，也有委員不認同，他很佩服黃景茂，才進入北市府半年，就敢擔起這責任、敢草率通過，但前面努力不就都白費？難道北市府堅持公共安全都是假的？批評黃景茂怎有怎這麼大膽量。

黃景茂解釋，審查絕無預設立場，並提到「我們委員決大部分都同意啦，當然有少部分委員有提出質疑...」、「我在裁決前，有再徵詢一次委員意見」。