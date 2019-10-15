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105市道拓寬計畫 新北擬將興建首座環狀高架橋

2019-10-15 19:24聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市長侯友宜今下午到林口八里的後湖路（105市道）進行視察，由於該路段道路蜿蜒、寬度不足，影響汽機車及大貨車交通安全，新北市工務局表示，將把往林口路段原8公尺寬道路拓寬至15公尺；往八里路段因道路過彎，將做環型高架橋因應，未來內政部審核通過後，預計工程總經費約40億，最快3年完工。

林口往八里的主要幹道105市道，總長約7公里，隨著林口工一工業區將於2021年完工，往來林口、八里、台北港的車輛日益頻繁，但105市道受限地形因素，道度寬度不足，導致汽機車及大貨車受限路幅、部分路段過彎，造成車速過慢及連續上下坡等，影響交通安全。

工務局今進行道路拓寬計畫簡報時表示，目前105市道寬度正陸續拓寬改善中，未來將把往林口路段從原先的寬度8公尺，拓寬成15公尺，並規畫成兩線道，目前此案已送內政部審查中；而往八里路段，因道路蜿蜒且連續上下坡，直縱坡達15％，將興建環型高架橋做因應，若審查通過，將成為新北首座環型高架橋，預計總經費約40億，最快3年完工。

侯友宜表示，105市道是林口到八里最主要的交通路線，但因道路曲折蜿蜒，交通非常不方便，在台北港特定區都市計畫完成、林口公醫產業進駐時，將在台北港周遭湧入龐大的車流量，但台北港不能光靠台64線及台62線運輸，須還有一條主要幹道。

侯表示，透過視察盼找到新的施工方式，打通一條從八里至林口安全、舒適的道路，再配合淡江大橋，待林口工一工完成後，廠商進駐時，往來台北港的道路就能快速疏通車輛，帶動林口、八里、台北港地方建設和發展。

新北市長侯友宜今前往視察105市道拓寬計畫，除希望盡快改善道路問題外，也能配合即...
新北市長侯友宜今前往視察105市道拓寬計畫，除希望盡快改善道路問題外，也能配合即將完工的淡江大橋共同紓解車輛。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往視察105市道拓寬計畫，除希望盡快改善道路問題外，也能配合即...
新北市長侯友宜今前往視察105市道拓寬計畫，除希望盡快改善道路問題外，也能配合即將完工的淡江大橋共同紓解車輛。記者胡瑞玲／攝影
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林口八里
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