【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋

2019-10-15 18:12 聯合報 主筆室



不到五年，台北市長柯文哲居然能把大巨蛋從「弊案」變成「政績」，真是政壇大驚奇，只是操作手法一如「郭柯王」結盟，把事情做到司馬昭之心路人皆知的程度，粗糙至極，確實也不容易。

大巨蛋跟著柯文哲一起政壇翻攪，五年來紛擾不斷，一度成了北市東區最大的爛尾樓，隨著柯文哲佈局2020郭柯王合作，今年五月市府開始密室「喬蛋」，眼見2020無望，於是柯再寄望2024，昨天大巨蛋案第七度進入北市都審會居然闖關成功，大巨蛋有如奇蹟似復活，但不僅過程離譜，市府還說不會再公開審查，等於宣告以後還有更多東西要喬，柯市府將關起門來孵蛋。

柯文哲當然料定，大巨蛋這樣闖關，一定會惹來議論，今天又拋出雙北將攜手爭取2030年亞運主辦權，說他已和新北市長侯友宜討論，用「雙北名義」共同合作申請，大巨蛋有機會在他任內完工云云；柯文哲先畫了一個大餅，把侯友宜拉近來，成不成都是11年後的事，但已稍稍轉移媒體焦點卻是真的。

大巨蛋昨天進入北市都審會，針對防災避難模擬、消防救災計畫、交通議題等三大議題討論超過4小時，最後修正為部分一樓改半戶外空間，部分建物轉角退縮，但議員、里長不斷提出質疑，尤其是最關鍵的防災避難模擬應該要再做一次，但都發局長黃景茂數度跳針表示「尊重專業」，最後強渡關山、裁示全案修正通過，大巨蛋又闖一關，黃景茂不顧里長咆哮匆匆離去。

既然裁示修正通過，黃景茂會後受訪時被問到是否這就是所謂「安全巨蛋」？黃景茂竟說「不要叫我講這個，電腦模擬出來，就是8分鐘離開觀眾席、15分鐘離開建築物」，民眾跑到戶外後，也不用跑出去，在戶外就夠了，強調就是尊重專業。黃的一席話揭開北市府過去五年來最大秘密，原來大巨蛋只要只要部分一樓改半戶外空間，部分建物轉角退縮就可以解決，那市民要問的是，柯市府過去五年來到底在卡什麼？是要修理遠雄？還是把市民當傻瓜？

最讓人不解的是，如果稍作修正就可以讓觀眾順利疏散，那為何不再作一次防災模擬？是市府沒有信心會通過嗎？如果市府沒信心，還要讓大巨蛋繼續蓋下去？如果市府這麼相信專業，那又何懼防災模擬？莫非關鍵在於遠雄願意讓多少，退縮較多，肯定有利疏散避難，但卻損及業者利益，退縮少了，保住業者利益，卻可能達不到疏散避難的效果，難道市府是在考慮這個？所以日後的審查也沒有公開了？

媒體問得好，遠雄退縮一坪、退縮一米也是退縮？如果後續沒有公開的審查，那不是密室協商嗎？遠雄退縮多少，是市府說了算，還是遠雄說了算？都發局聲稱目前採用的模擬軟體只能處理建築物內部，但無法處理建物以外，但市府要依什麼標準決定遠雄該讓多少，總該要有清楚說明，不是嗎？

四年多前柯文哲上任台北市長時提出「一個更好的台北 - 公開透明」的宣言，強調要把市長的權力拿回來，讓全民一起參與市政；後來「公開透明」這四字出自柯文哲口中不知凡幾，但柯卻禁不起檢驗，以今年為例，議員五月間公布「喬蛋」錄音，挑戰柯的公開透明，柯竟暴怒要求說出來源；今年六月柯被媒體直擊夜宴企業大老闆，柯竟反擊：「我上廁所也需要公開透明嗎？」，還說他沒有聽過第四權。