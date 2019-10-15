柯說民汐線是「盲腸」 侯友宜：盲腸也有功能

2019-10-15 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



捷運民生汐止線延宕多年，台北市長柯文哲昨被問到此事時，回應「等他有空」，目前以環狀線為優先。今天柯文哲受訪時又指民汐線若新北那段蓋完，沒有和台北市任何一條捷運線連接，「它那條就變成盲腸了啊」。對此，新北市長侯友宜今表示雙北早有共識，並將民汐線比喻成「大動脈」，而「汐止-東湖」段則是盲腸，都是器官皆有不同功能。

侯友宜表示，雙北對於民汐線早有共識，民汐線是一次核定，然後分階段來實施，只要環狀線環評全線通過後，相信新北與北市還是共同合作，先把「汐止到東湖」段做好，這目標是沒有變的。

另，北市捷運局也在10月底或11月初時，會將環評再送給交通部做審查，柯文哲其實很關心民汐線，而雙北就像柯所說，是一個大台北生活的共同圈，只要一起努力，共生共榮，就能創造大台北未來。

針對柯文哲今說民汐線「蓋完到台北市沒和任何一條捷運線連接，就變盲腸」，侯說，盲腸有盲腸功能，每個器官也有不同的功能，民汐線就是大動脈，雖然大動脈和盲腸有差，但都是身體的器官；就像我們生活共同圈的各樣配備不同，器官認知也不全然是一樣。