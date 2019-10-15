新店彩繪讚網路票選 民眾投票就能抽獎

2019-10-15 18:53 觀天下 記者張芳琪/新店報導



「新店彩繪讚」網路票選活動開始投票，歡迎民眾到大新店有線電視臉書粉絲團，選出你最喜歡的彩繪景點。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 為將新店各里彩繪景點介紹給民眾，新店區公所與大新店有線電視共同舉辦「新店彩繪讚」網路票選活動，今(15)日起開始投票，歡迎民眾到大新店有線電視臉書粉絲團，選出你最喜歡的彩繪景點，只要上網投票就能抽獎喔。

超級粉紅牆面和可愛動物彩繪、立體階梯彩繪和大地遊戲區，還有讓巷弄更加明亮的花草繽紛圖案，以及長達90米的超長彩繪牆，您知道這些具有特色和各式各樣主題的彩繪景點都在哪裡嗎?為了讓民眾能一次掌握並且深入認識，大新店有線電視與新店區公所一同舉辦「新店彩繪讚」網路票選活動。

新店區長林煌源表示，新店區許多里長相當用心，發揮創意在里內以彩繪美化環境，非常肯定大新店有線電視舉辦這次的活動，讓更多民眾認識新店之美。

「新店彩繪讚」網路票選活動從今(15)日起正式展開，只要到大新店有線電視臉書粉絲團按讚，再到活動貼文連結投票，每人可投兩票，投票完成就能獲得抽獎資格，多達50個獎項，獎品包括氣炸鍋、造型烤盅、HBO背包與保鮮盒、文具組盒等等。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，這次一共有13個里參與票選，每一里的彩繪主題都各具特色，除了在活動貼文中可以看見各自的彩繪景點照片。

另外大新店有線電視同步在地方新聞中開設同名單元，藉由新聞報導，帶領民眾透過鏡頭一探每一里的彩繪特色，同時邀請參與票選的里長自我推薦，邀請民眾一起來投票。

「新店彩繪讚」網路票選活動的投票時間到10月31日止，快上大新店有線電是臉書粉絲團，只要投票就能抽獎，獲得票數最高的彩繪景點，還會再加碼抽大獎唷，快來投票支持並選出最愛的美麗特色彩繪。