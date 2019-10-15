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蘇貞昌助淡水新市鎮蓋醫院？新北：床數不符法令標準

2019-10-15 17:10聯合報 記者王敏旭／即時報導

立委呂孫綾日前在立院爭取在淡水的淡海新市鎮有醫療用地，未來才能興建大型醫院，當場獲得行政院長蘇貞昌的支持；新北市議員陳偉杰今在議會質詢衛生局，淡水新市鎮能否成立大型醫院，衛生局長陳潤秋說，淡水屬於北區醫療區，醫療法規定每萬人50床以下才能增加醫療機構，目前床數已達每萬人70.63床，暫時無法增建醫院。

蘇貞昌在立院時表示，地方若有這塊地可用，且本來就是醫療用地，聽取衛福部、內政部意見後，願意朝委員爭取的方向來做，目前正由內政部營建署辦理淡海新市鎮第三次通盤檢討，如果地方有這情況，他願意全力支持。

陳偉杰說，上周蘇貞昌在立法院說「他全力支持在新市鎮設立醫院」，但衛生局給的回應卻是「醫療資源規畫是以醫療區域為基礎，而且現行法令也是有規定限制」，到底要相信新北衛生局長還是蘇院長？

陳潤秋表示，淡水北海岸都士林、北投都屬北區醫療區，依照醫療法規定每萬人50床以下，才能增加醫療機構，目前該區每萬人有70.63床，若真的要增建，可能要其他醫療機構減床才有機會。

呂孫綾則說，這次是淡海新市鎮都市計畫第三次通盤檢討中，設置保留一塊未來可以設立大型醫院的醫療用地，未來也要針對醫療病床數規範、以及醫療次分區的規範進行通盤檢討，設立大型醫院是她長期爭取的重大建設。

陳偉杰則說，目前的法令或許不行，但新市鎮人口逐漸增加，如果蘇院長都支持，若新北衛生局還是不行就必須說清楚，若是有設置的空間也樂觀其成，相關醫療分區也必須重新檢討。

衛生局長陳潤秋說，新北淡海新市鎮屬於北區醫療床數已達每萬人70.63床，根據醫療...
衛生局長陳潤秋說，新北淡海新市鎮屬於北區醫療床數已達每萬人70.63床，根據醫療法無法成立醫院。記者王敏旭／攝影
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新北市議員陳偉杰說，蘇院長支持、衛生局說法令不行，那到底要聽誰的？記者王敏旭／攝...
新北市議員陳偉杰說，蘇院長支持、衛生局說法令不行，那到底要聽誰的？記者王敏旭／攝影
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衛生局淡水
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