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新北山藥正盛產 五星大飯店吃的到

2019-10-15 15:38聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

被稱為「新北三寶」之一的山藥，現在正是盛產季節，新北市農業局今舉辦「輕旅山間 新北採藥趣」記者會，與板橋凱撒大飯店合作，支持新北在地農友，選購五星級的新北山藥，經由五星級主廚的手藝烹調，將在地優質的農產品化身為美味佳餚，為新北山藥的品牌加值提升。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長在平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，為臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。有別於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為秋冬進補料理，或製成涼拌山藥、山藥粿當點心，皆十分對味。由於鄰近消費地，新北山藥的新鮮程度更勝進口山藥，近年許多饕客也紛紛指名搶購，每台斤價格可達120至160元。

農業局副局長徐開宇表示，新北健康三寶中，山藥既香Q又養生，絕對值得大力推薦。農業局秉持著『先創通路，再創農路』的精神，特別媒合板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄，讓新北市的山藥端上午五星級的餐桌。不僅如此，更會依照不同時節，搭配當令的新北農漁特產，製作期間限定的季節料理，除了開拓本市農友的銷售通路，同時也讓市民朋友享用產地直送的五星級美味佳餚。

農業局表示，10月26日會在雙溪平林農場舉辦展售會，讓民眾與山藥近距離接觸。展售會現場將提供各式山藥點心免費試吃，以及最新鮮的新北山藥可供購買，同時，更有一日山藥體驗旅遊行程，搭配淡蘭古道登山熱潮，不僅讓遊客親身採收新鮮山藥，還有機會向廚師學習如何烹煮美味山藥大餐。詳細體驗內容可至新北市農業局網站查詢。

由凱薩大飯店主廚示範金莎山藥的作法。記者江婉儀／攝影
由凱薩大飯店主廚示範金莎山藥的作法。記者江婉儀／攝影
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農業局媒合板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄。記者江婉...
農業局媒合板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄。記者江婉儀／攝影
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被稱為「新北三寶」之一的山藥，現在正是盛產季節。記者江婉儀／攝影
被稱為「新北三寶」之一的山藥，現在正是盛產季節。記者江婉儀／攝影
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