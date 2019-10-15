新北山藥正盛產 五星大飯店吃的到

2019-10-15 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



被稱為「新北三寶」之一的山藥，現在正是盛產季節，新北市農業局今舉辦「輕旅山間 新北採藥趣」記者會，與板橋凱撒大飯店合作，支持新北在地農友，選購五星級的新北山藥，經由五星級主廚的手藝烹調，將在地優質的農產品化身為美味佳餚，為新北山藥的品牌加值提升。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長在平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，為臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。有別於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為秋冬進補料理，或製成涼拌山藥、山藥粿當點心，皆十分對味。由於鄰近消費地，新北山藥的新鮮程度更勝進口山藥，近年許多饕客也紛紛指名搶購，每台斤價格可達120至160元。

農業局副局長徐開宇表示，新北健康三寶中，山藥既香Q又養生，絕對值得大力推薦。農業局秉持著『先創通路，再創農路』的精神，特別媒合板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄，讓新北市的山藥端上午五星級的餐桌。不僅如此，更會依照不同時節，搭配當令的新北農漁特產，製作期間限定的季節料理，除了開拓本市農友的銷售通路，同時也讓市民朋友享用產地直送的五星級美味佳餚。