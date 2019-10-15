興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲上任後，力推公宅政策，去年還以興隆公宅為範本，推出「開箱影片」，介紹興隆公宅格局，內部陳設，以及公共設施；都發局今年則是仿照豪宅建案，針對興隆公宅拍攝行銷廣告，柯文哲視察時，更自豪「蓋得像豪宅」。

不料興隆公宅D2區去年11月開放入住，至今還不到一年，但市府接獲公宅反映問題高達1898件，平均一個月就有173件的陳情問題。市議員王欣儀忍不住痛批，該公宅也不過只有500多個住戶，一個月就有超過百件的陳情案件，是不是太離譜、太誇張了。

實際上，有不少住戶反映，地板與牆壁之間的踢腳板嚴重發霉，住家大門內、外的地磚交界處還會滲出鮮紅色油漬，讓人頭皮發麻，甚至還更曾發生廚房電陶爐掉到系統櫃內、客廳燈罩無預警掉落的意外。

此外，也住戶說，D2區公宅的其他大樓電梯，曾發生15樓失速下滑到13樓的恐怖事件，而現在住的這棟電梯也時常在運行中發出很大的鐵鍊聲，讓他每次坐電梯都提心吊膽，擔心電梯不安全。

王欣儀表示，助理實地勘查後發現，現場狀況簡直是「慘不忍睹」，多間套房因漏水，天花板已出現壁癌，且緊鄰的樓梯間現在也漏水；還有住戶房間內的緊急按鈕還會滲出水，恐造成住戶觸電危險。

此外，柯文哲在宣傳影片中所標榜的乾濕分離浴室也是「華而不實」，因為浴室水會流到客廳，住戶必須自費加裝阻水設施；公宅頂樓規畫社區農園，結果種菜用的泥沙卻長期堵住排水孔造成積水。

王欣儀痛批，興隆D2區公宅造價費用高達21.1億，卻提供這樣的居住環境品質，這其中是否涉及人謀不臧？市府的防弊網已近失能了嗎？