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汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01聯合報 記者張曼蘋／即時報導

捷運汐止民生線延宕多年，新北市府昨說願意先蓋第一期，但台北市長柯文哲今又說，「蓋完那段到台北市沒和任何一條捷運線連接，就變盲腸了。」新北捷運局稍早表示，北捷東湖站與汐民線SB10站轉乘步行距離約375公尺，兩線會連接，後續設計階段預計可考慮比照A1機場捷運，設置電動步道，提升步行轉乘效益。

新北捷運局表示，汐民線應盡速推動，汐民線不僅服務汐止新台五路、汐科與社后地區，進入台北市後更串連內湖蘆洲里、三軍總醫院、內湖科學園區、民生社區、民生東路商辦與大稻埕，可把汐科與內科共同帶動成產業發展軸帶；另第二期還是希望台北市基於大台北生活圈的生命共同體，能支持興建。

對於柯說汐民線第一期會變盲腸線，捷運局回應，東湖站與汐民線SB10站轉乘步行距離約375公尺，會將兩站做連接，雖然是站外轉乘，但後續設計階段，考慮可比照A1機場捷運，設置電動步道，提升步行轉乘效益，細部規畫還要等下一個階段。

捷運局再強調，汐民線在台北縣時期，由台北市提出計畫規畫內容，經協調由市境內路線長度占三分之二的台北市為路線主管機關，2015年6月24日雙北市長協議，以「全線一次核定，分期興建」方式辦理，以發揮全線效益，也符合財務計畫規畫的財源挹注時程及金額，後來北市府提報綜規報告至交通部時函也說，雙北共識為全線核定、分期興建並優先興建東湖站至汐止路段。

捷運局說，目前台北捷運局正依審查會議意見修正第二期環境影響評估報告，等到環評審議通過，綜合規畫報告才可由交通部，提報行政院審議及核定，等到綜規核定後，若北市政府無推動意願，新北市政府也可以主導興建汐止到東湖第一期路線工程。

汐止民生線第一期為SB07至SB15，目前北市府仍在修改第二期環評。圖／新北捷運...
汐止民生線第一期為SB07至SB15，目前北市府仍在修改第二期環評。圖／新北捷運局提供
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